前小保加球星訓練遲到原因震驚隊友　詳盡解釋被外星人擄走過程

世界上有沒有外星人？如果有，外星人會不會擄走地球人做實驗？ 效力過小保加及智利大學等南美勁旅的阿根廷中場馬連奴（Guillermo Marino）在球員時代有次操練遲到，他自稱被外星人擄走，事後詳細地形容在UFO上的情況，連隊友都相信真有其事！

馬連奴今年39歲，千禧年初在紐維爾舊生出道，踢過小保加、堤格雷斯及智利大學，贏過阿甲、智甲、南美球會盃及自由盃等錦標，已經在2015年掛靴。近日，與馬連奴在智利大學做過隊友的洛蘭錫迪（Gustavo Lorenzetti）透露，馬連奴曾經被外星人擄走。

你信不信有UFO？（Getty Images/資料圖片）

曾效小保加、智利大學及堤亞雷斯的馬連奴（左）自稱曾被外星人擄走。（Getty Images/資料圖片）

洛蘭錫迪說：「馬連奴有次訓練遲到，他解釋是被外星人擄走了。他給我們詳細講解被擄走的始末，還有他的感受。可能有些球員說過『我被帶走了，在兩日後回來，因為被外星人擄走』，但馬連奴不是這樣的球員，他是個正直的人，大家都了解他。」

洛蘭錫迪（左）表示相信馬連奴的解釋，覺得他真的因為被外星人擄走而遲到。（Getty Images/資料圖片）

35歲的洛蘭錫迪現效智甲的伊基克。他透露，馬連奴解釋詳細，十分真實，他及其他隊友都相信。洛蘭錫迪說：「馬連奴告訴我們，他突然失去意識，之後發現被外星人擄走。」

「他再解釋，外星人會帶走你的靈魂，之後分析，但他們全程都會好好照顧你。他就是向我們說這些類似的內容。其實，我本身都相信有外星人，而且他的解釋非常詳盡，我們都相信他。或者其他電視頻道應該去訪問他，他親自講會更好，但總之，他被外星人擄走過。」

馬連奴表示效力智利大學時曾被外星人擄走，當時球隊主帥是森柏奧利。（Getty Images/資料圖片）

當時執教智利大學的教練鼎鼎大名，就是森柏奧利；森柏奧利其後教過智利、西維爾及阿根廷。洛蘭錫迪說：「我不知馬連奴有沒有向森柏奧利講過同一故事。森柏奧利都了解他，我覺得森柏奧利都會相信他。你還可說什麼？這件事值得Discovery Channel（探索頻道）之類跟進。」

世上有沒有外星人？（Getty Images/資料圖片）

去年，亦有位阿根廷前球員表示曾被外星人擄走，就是球王馬勒當拿。馬勒當拿在訪問中說：「有次，飲了很多酒後，我失蹤了3日。之後我回家，跟家人說是UFO帶走了我。我告訴他們，是他們擄走我，但我不能講出詳細情況。」