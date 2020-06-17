【歐聯】歐洲足協確認復賽日期　決戰里斯本　8強起一場定生死

歐洲足協（UEFA）香港時間周三（17日）確定，歐聯及歐霸的復賽時間表以及舉行形式。歐聯8強起在葡萄牙里斯本舉行餘下賽事，歐霸則於8月10日起，在德國進行餘下賽事，並於21日進行決賽。

外國傳媒早已傳出，UEFA有意在中主場地完成歐聯及歐霸的賽事，更指出里斯本及德國4個城市為舉行地點。果然，UEFA周三公布消息，里斯本會舉行歐聯比賽，而德國的科隆、杜伊斯堡、杜塞爾多夫及蓋爾森基興就會舉行歐霸賽事。

所有比賽都會以閉門形式舉行，UEFA指會視乎舉辦城市的情況，不排除開放給球迷入場觀看決賽的可能。不過，就算允許公眾入場觀戰，亦只會是當地球迷，避免外地感染的情況出現。

歐聯復賽日期終於確定。（Getty Images）

餘下4場未完成的歐聯16強（按圖放大）：

歐聯現時仍處於16強階段，有4場次回合比賽未完成，UEFA暫時決定繼續以原本的主客制完成這4場比賽。這4場比賽將於8月7及8日上演，UEFA將於7月再開會，決定有沒有需要移師到葡萄牙舉行，英媒指如果改中立場踢最後4場16強比賽，甘馬雷斯及波圖會是舉行地點。

確定最後8強後，就會在里斯本舉行8強、4強及決賽，12至15日一連4日進行8強比賽。

歐聯仍有4場16強次回合賽事未舉行，圖中的RB萊比錫已殺入8強。（Getty Images）

賓菲加的盧斯球場將舉行今季歐聯決賽。（Getty Images）

賓菲加主場踢決賽

8月18及19日進行4強兩場賽事，8月23日就會上演決賽。8強及4強由兩回合主客制改為單場淘汰賽。據了解，賓菲加主場立盧斯球場（Estádio da Luz）將舉辦今季歐聯決賽，原本舉行地點為土耳其伊斯坦堡的阿塔圖克奧林匹克運動場（Atatürk Olimpiyat Stadı）。



伊斯坦堡將會改為2021年歐聯決賽的舉辦城市，其他已決定的舉辦決賽城市亦會順延一年，俄羅斯聖彼德堡改為2022，慕尼黑改為2023年，倫敦就會在2024年舉行歐聯決賽。

歐霸將於德國4個城市舉行餘下賽事。（Getty Images）

歐霸方面與歐聯相近，現時處於16強階段，國際米蘭對基達菲、西維爾對羅馬這兩場首回合亦未踢。據報，8強後的賽事由8月10日起於德國4個城市舉行，21日上演決賽，舉行城市為蓋爾森基興。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：