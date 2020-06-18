【F1】平治超跑引入F1科技　重溫80年代的Turbo熱潮

平治於V6混能引擎年代六奪車隊總冠軍，其引擎當然居功至偉。混能引擎近年已常見於日常車輛中，平治更會於未來將他們F1引擎中的熱能回收系統（MGU-H），引入未來的超級跑車內。

F1在1989年禁止使用Turbo，V10、V8自然吸氣引擎的年代到2014年結束，渦輪增壓回歸的同時，亦引入了多項新的動能回收系統，其中一項正是MGU-H。

MGU-H全名為Motor Generator Unit-Heat，從轉動渦輪的氣體收集及儲存能源並產生電力，2014年F1轉用V6，混能引擎就開始存在，原理看似簡單，但構造複雜。

平治於V6混能引擎年代六奪車隊總冠軍。（Gretty Images）

F1 2020新車圖鑑：

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這種引擎技術即將會見於平治AMG汽車之中，平治與渦輪生產商Garrett Motion合作，平治汽車的MGU-H會改名為「Electric Exhaust Gas Turbocharger」。

名字雖然不同，但原理其實一樣，而平治使用的「Electric Exhaust Gas Turbocharger」可消除再加速會出現的Turbo Lag，亦增強低轉數時的扭力。

平治AMG將F1引擎技術引入未來的超跑引擎中。（Gretty Images）

雷諾RS01為F1首台使用Turbo的賽車。（Gretty Images）

80年代的Turbo狂熱

這並非第一次見到賽車科技用於一般汽車中，雖然渦輪增壓相關的技術首先出現於日常汽車，但將之發揚光大的實為賽車，1970年代末雷諾將Turbocharging引入F1，但真正「開花」卻是1983年。

1988年為Turbo Era最後一年，車迷要等到2014年才再見渦輪增壓的賽車。（Gretty Images）

F1 Turbo年代（1983至88年）世界冠軍：

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1980年代的賽車界更是陷入獨狂狀態，無論F1、拉力賽或耐力賽都會用上渦輪增壓引擎。

1983年到1988年期間，F1車隊冠軍都是用上Turbo引擎，惟國際汽車聯會在1980年代尾認為F1 Turbo太過昂貴及危險，決定於1989年禁止使用渦輪增壓。

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