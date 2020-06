【乒乓】港將出戰擂台賽寓賽於操　「一哥」黃鎮廷隊不敵吳柏男隊

各國體育賽事因新型肺炎疫情停擺,香港乒乓總會在6月至9月舉辦3場「港乒擂台賽」,讓港隊球手保持比賽狀態,最終吳柏男率隊在今日展開的男團賽擊敗了由港隊「一哥」黃鎮廷領軍的「鎮廷隊」,先響頭炮。

「港乒擂台賽」把男、女子隊各分4隊,每支隊伍包括了3個水平級別的球員,並在每次賽事開始前進行隊伍抽籤。一連3日的賽事在今日於香港體育學院乒乓球館展開,並採用東京奧運團體賽制(先打雙打,即BC vs YZ,A vs X,C vs Z, A vs Y, B vs X)。

港隊「一哥」黃鎮廷率領江天一與陳顯樺出戰首日男團賽事。(由乒總提供)

「鎮廷隊」不敵「柏男隊」

今日4場賽事中,乒總於網上直播男女團各一場賽事,分別是「鎮廷隊」對「柏男隊」,以及「皓晴隊」對「穎嵐隊」。

由黃鎮廷率領的「鎮廷隊」派出江天一與陳顯樺打頭陣,對賽吳柏男隊的關文皓與姚鈞濤,兩隊打足5局後,「鎮廷隊」以總局數2:3落後一場。

男子隊名單 鎮廷隊:黃鎮廷、江天一、陳顥樺 鈞傑隊:何鈞傑、蘇致、于諾 兆恒隊:林兆恒、李漢銘、蔡俊杰 柏男隊:吳柏男、關文皓、姚鈞濤

兩名領軍人物黃鎮廷與吳柏男於第2戰登場,前者首局領先8:4下被力追至8:7,仍以11:7先取一局;吳柏男第2局再次失利,但於第3局力追下,以13:11扳回一局至1:2。21歲的吳柏男再連追兩局,最終以總局數3:2(7:11、7:11、13:11、11:9、11:5)反勝港隊「一哥」黃鎮廷,「鎮廷隊」落後場數0:2。

吳柏男在團體賽單打擊敗「一哥」黃鎮廷。(資料圖片/張浩維攝)

吳柏男第5場「把關」 助球隊取勝

第3場單打由32歲江天一對小將關文皓,前者領先一局後被追平1:1,雙方戰至局數2:2後,江天一在關鍵第5局以12:10取勝,最終為「鎮廷隊」追回場數1:2。黃鎮廷於第4場再度上陣,以11:7、11:9、12:11直落3局擊敗亞青代表姚鈞濤,「鎮廷隊」與「柏男隊」場數打成平手2:2。關鍵最後一場,吳柏男為隊友「復仇」連贏3局(15:13、11:5、11:8),最終「柏男隊」以總場數3:2贏下首日男團賽。

女子隊名單 凱琹隊:杜凱琹、李清韻、周穎詩 皓晴隊:李皓晴、林依諾、李嘉宜、江芷林 穎嵐隊:吳穎嵐、張文靜、鮑奕文(調入女隊)、李凱敏 成竹隊:朱成竹、劉麒、黃芊柔

女團方面,港隊「一姐」杜凱琹率領李清韻與周穎詩先打頭陣,迎戰朱成竹、劉麒與黃芊柔的「成竹隊」,李清韻與周穎詩在頭場雙打賽中先響頭炮,杜凱琹與朱成竹在單打戰初段勢均力敵,前者以9:11落後一局後,於次局以11:9扳平局數1:1,杜其後連失兩局,最終未能擴打領先場數,雙方打和1:1。「凱琹隊」在之後兩場單打扭轉局勢,李清韻和杜凱琹先後以局數3:1、3:0擊敗劉麒與黃芊柔,最終「凱琹隊」以總場數3:1在首日賽事先拔頭籌。

杜凱琹率領李清韻與周穎詩於首日賽事響勝鼓。(由乒總提供)

另一邊廂,「皓晴隊」在雙打賽中派出林依諾和李嘉宜不負眾望,以局數3:1擊敗「穎嵐隊」的張文靜和鮑奕文(調入女隊);其後李皓晴在單打雖然以2:3不敵吳穎嵐,隊友林依諾以直落3局勇挫張文靜,反先場數2:1。關鍵第4局,重整旗鼓的李皓晴迎戰鮑奕文,最終以3:1取勝,助其隊伍於首日賽事取得首勝。