【乒乓】港將出戰擂台賽寓賽於操　「一哥」黃鎮廷隊不敵吳柏男隊

各國體育賽事因新型肺炎疫情停擺，香港乒乓總會在6月至9月舉辦3場「港乒擂台賽」，讓港隊球手保持比賽狀態，最終吳柏男率隊在今日展開的男團賽擊敗了由港隊「一哥」黃鎮廷領軍的「鎮廷隊」，先響頭炮。

「港乒擂台賽」把男、女子隊各分4隊，每支隊伍包括了3個水平級別的球員，並在每次賽事開始前進行隊伍抽籤。一連3日的賽事在今日於香港體育學院乒乓球館展開，並採用東京奧運團體賽制（先打雙打，即BC vs YZ，A vs X，C vs Z， A vs Y， B vs X）。

港隊「一哥」黃鎮廷率領江天一與陳顯樺出戰首日男團賽事。（由乒總提供）

「鎮廷隊」不敵「柏男隊」

今日4場賽事中，乒總於網上直播男女團各一場賽事，分別是「鎮廷隊」對「柏男隊」，以及「皓晴隊」對「穎嵐隊」。

由黃鎮廷率領的「鎮廷隊」派出江天一與陳顯樺打頭陣，對賽吳柏男隊的關文皓與姚鈞濤，兩隊打足5局後，「鎮廷隊」以總局數2：3落後一場。

男子隊名單 鎮廷隊：黃鎮廷、江天一、陳顥樺 鈞傑隊：何鈞傑、蘇致、于諾 兆恒隊：林兆恒、李漢銘、蔡俊杰 柏男隊：吳柏男、關文皓、姚鈞濤

兩名領軍人物黃鎮廷與吳柏男於第2戰登場，前者首局領先8：4下被力追至8：7，仍以11：7先取一局；吳柏男第2局再次失利，但於第3局力追下，以13：11扳回一局至1：2。21歲的吳柏男再連追兩局，最終以總局數3：2（7：11、7：11、13：11、11：9、11：5）反勝港隊「一哥」黃鎮廷，「鎮廷隊」落後場數0：2。

吳柏男在團體賽單打擊敗「一哥」黃鎮廷。（資料圖片/張浩維攝）

吳柏男第5場「把關」 助球隊取勝

第3場單打由32歲江天一對小將關文皓，前者領先一局後被追平1：1，雙方戰至局數2：2後，江天一在關鍵第5局以12：10取勝，最終為「鎮廷隊」追回場數1：2。黃鎮廷於第4場再度上陣，以11：7、11：9、12：11直落3局擊敗亞青代表姚鈞濤，「鎮廷隊」與「柏男隊」場數打成平手2:2。關鍵最後一場，吳柏男為隊友「復仇」連贏3局（15：13、11：5、11：8），最終「柏男隊」以總場數3：2贏下首日男團賽。

女子隊名單 凱琹隊：杜凱琹、李清韻、周穎詩 皓晴隊：李皓晴、林依諾、李嘉宜、江芷林 穎嵐隊：吳穎嵐、張文靜、鮑奕文(調入女隊)、李凱敏 成竹隊：朱成竹、劉麒、黃芊柔

女團方面，港隊「一姐」杜凱琹率領李清韻與周穎詩先打頭陣，迎戰朱成竹、劉麒與黃芊柔的「成竹隊」，李清韻與周穎詩在頭場雙打賽中先響頭炮，杜凱琹與朱成竹在單打戰初段勢均力敵，前者以9：11落後一局後，於次局以11：9扳平局數1：1，杜其後連失兩局，最終未能擴打領先場數，雙方打和1：1。「凱琹隊」在之後兩場單打扭轉局勢，李清韻和杜凱琹先後以局數3：1、3：0擊敗劉麒與黃芊柔，最終「凱琹隊」以總場數3：1在首日賽事先拔頭籌。

杜凱琹率領李清韻與周穎詩於首日賽事響勝鼓。（由乒總提供）

另一邊廂，「皓晴隊」在雙打賽中派出林依諾和李嘉宜不負眾望，以局數3：1擊敗「穎嵐隊」的張文靜和鮑奕文（調入女隊）；其後李皓晴在單打雖然以2：3不敵吳穎嵐，隊友林依諾以直落3局勇挫張文靜，反先場數2：1。關鍵第4局，重整旗鼓的李皓晴迎戰鮑奕文，最終以3：1取勝，助其隊伍於首日賽事取得首勝。