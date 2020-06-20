【英超】普巴養傷半年復出建奇功　曼聯雙王首同場逼和熱刺

英超「爭四」關鍵戰，熱刺全場受壓下，把握曼聯後防犯錯而先開紀錄，惟下半場後段被罰12碼，終被迫和1：1。 曼聯迷期待已久的「雙核」在下半場首次正式合作，養傷多時的保羅普巴搏得12碼，間接助攻波基斯費南迪斯（Bruno Borges FERNANDES）。

新冠肺炎蔓延全球引致英超停賽3個月，今戰雙方可算受惠其中，各有受傷長休的球員復出。熱刺鋒線上的哈利卡尼、孫興慜、貝雲積，及中場穆沙施素高（Moussa SISSOKO）均任正選，曼聯亦有拉舒福特（Marcus RASHFORD）擔正，普巴則任後備。

賽前雙方單膝跪，為反種族歧視發聲。（Getty Images）

熱刺甫開賽已受壓，早段有達雲臣山齊士（Davinson SANCHEZ）解圍「撻頭」，拉舒福特立即撞射，被洛里斯用腳擋出。熱刺站穩陣腳後第一次埋門便把握曼聯防線連環失誤，先拔頭籌。勞基梳爾（Luke Shaw）頭槌解圍失誤，被奧里亞截到回送前場。有越位嫌疑的貝雲積（Steven BERGWIJN）單騎推進，輕鬆擺過哈利馬古尼後勁射。今季一再犯大錯的迪基亞「彈琵琶」，球撞中手後彈入網，令熱刺先開紀錄。不過，摩連奴麾下的熱刺領先下未見優勢，卡尼及孫興慜狀態未足，後者在領先後勁頂貝雲積傳中球，被迪基亞救出，此後未見出色表現。熱刺領先下更甘於固守，全場僅3次射門中龍，少曼聯一半。

貝雲積又做奇兵，在劣勢下靠速度突破，先開紀錄。（Getty Images）

曼聯求追和大軍壓境，足踝受傷而休養近半年的普巴在下半場63分鐘入替費特，站位靠近禁區參與進攻，更忽左忽右，令熱刺防線難以防守，效果顯著。費南迪斯不久交出巧妙的直線，讓安東尼馬迪爾（Anthony MARTIAL）在入楔，但先被艾歷迪亞（Eric DIER）及時趕到，減弱去勢。馬迪爾數分鐘乘對手甩位，又被洛里斯飛身撲走。

普巴上回出場已是去年「拆禮物日」，相隔近半年再次上陣。（Getty Images）

曼聯最終乘熱刺後防現出疲態而扳平，普巴在禁區右邊假身壓落底線，迪亞失位下右臂張開碰到普巴，令普巴乘勢跌低，球證摩斯直指12碼點。費南迪斯操刀中鵠，追成1：1。摩斯在完場前執法惹爭議，迪亞快費南迪斯一步篤走皮球，費南迪斯卻跌低，摩斯又判12碼。此時VAR「響機」，影片顯示迪亞沒有碰到費南迪斯，著摩斯改判。

普巴上陣令曼聯進攻再現生氣，搏到迪亞犯規，獲判12碼。（Getty Images）

熱刺領隊摩連奴賽後讚許麾下打出部署，惟被判決壞了好事，「那12碼實在奇怪。防守表現妙不可言，洛里斯兩次化險為夷便沒有其他，一切都在掌握之中」。 他又指末段如有盧卡斯莫拉或停賽的迪利阿里上場，局勢會更好，前者今仗不入名單，後者則因歧視華裔的短片而被罰停賽一場，下仗可復出。

費南迪斯今回沒有招牌式窒步，洛里斯捉錯路無從挽救。（Getty Images）

曼聯雙核首次合作，雖然配合不算多，但協助曼聯逼和熱刺，賽後以46分排第5，熱刺落後4分排第8。曼聯各項賽事不敗走勢增至12場，相反熱刺已在不同賽事7戰不勝。

何時會二人同時正選上陣？（Getty Images）

+ 8 + 7 + 6

較早舉行一仗，修咸頓作客於下半場打破缺口，大勝包尾的諾域治3:0。

修咸頓由三名球員各建一功，史超活岩士唐射入第二球。（Getty Images）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：