曼聯在新冠肺炎疫情下復賽第一戰，周五晚作客以1：1賽和熱刺。始終經歷3個月的休戰期，兩隊球員狀態普遍低落，在曼聯陣中，表現較上力的有波基斯費南迪斯，與後備入替的保羅普巴同樣賽後獲得英國傳媒給予較高評分，而熱刺除了入球功臣貝雲積，亦只有洛里斯及穆沙施素高較對辦。

英超終於在6月底復賽，不經不覺，原來已因疫情暫停了3個月，很多球隊上一次比賽是3月中的時候。3個月的等待，是多長的時間？

平時英超在5月中完結球季，8月中展開新球季，期間暑期也是3個月。如果球員需要踢國際賽或者球隊打入歐聯、歐霸決賽，期間更不足3個月。每次開季，英超球隊通常在7月初開操，之後不斷約戰友賽，提升狀態。

蘇斯克查今場安排費特及麥湯米尼踢雙防中，又派丹尼爾占士踢翼鋒，明顯想踢防守反擊，但之後換人派格連活特及普巴登場，採取主動。（Getty Images）

英超因疫情停擺，真空期之長，比得上每年休季的暑假。不過，復操安排比平時季前準備倉卒得多。平時季前一個月，每支球隊都會踢到約5到6場熱身賽，但在今次疫情後復賽，很多球隊只約到兩三場友賽。

以曼聯為例，今季開「咧」前踢了6場熱身賽，但在這次復賽前，曼聯對史篤城的友賽因對方領隊確診新冠肺炎而取消，球會只安排了對西布朗，一次過踢了兩場比賽。

周五賽果：普巴養傷半年復出建奇功 曼聯雙王首同場逼和熱刺

名宿堅尼對今場反應：曼聯防線災難級表現 堅尼點名二人「不准上隊巴」

昨晚曼聯對熱刺，領隊蘇斯克查排出4-2-3-1陣式，前線方面翼鋒丹尼爾占士表現最低沉，相信與他的踢法有關。作客熱刺，蘇斯克查可能想保守一點，利用丹尼爾占士的速度打反擊，但在意料之外又在意料之中，熱刺領隊摩連奴的踢法更保守，令丹尼爾占士無用武之地。

《ESPN》及《曼徹斯特晚報》對曼聯球員評分：

+ 9 + 8 + 7

安東尼馬迪爾踢到最前，很時間在熱刺防線之間，空間甚少，上半場近乎「隱形」，下半場有威脅的攻門，但過不到神勇的洛里斯。拉舒福特的空間較多，但狀態不足，例如完場前接應普巴長傳，推入禁區單刀，但推得離身，被對手破壞。

蘇斯克查認為費南迪斯及普巴可以共存。（Getty Images）

波基斯費南迪斯是曼聯表現最好的球員，實力及狀態似乎在其他隊友之上，包括射入12碼在內有5腳射門，還有兩次為隊友製造攻門，3次被侵犯。防中上，費特洛迪古斯的發揮比麥湯米尼差，有不少失誤，所以由他離場而調入普巴是非常合理。

普巴博12碼及費南迪斯入球片段：

普巴後備入場，為球隊博到12碼，是今場曼聯搶回一分的功臣。雖然普巴久疏戰陣，但實力超班。如果說費南迪斯的思維及技術在眾隊友之上，那麼普巴就更在費南迪斯之上。評述今場比賽的曼聯名宿艾拉亦表示：「人們不應該再說曼聯不需要普巴，曼聯是需要普巴的。」

普巴精彩長傳：

Paul Pogba with one of the best passes you’ll see this season. On the half volley and on a plate for Rashford. pic.twitter.com/TF4dDNuIc9 — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) June 19, 2020

今場另一個注目的地方是，普巴及費南迪斯的拍檔，兩人今場合作了約30分鐘。費南迪斯賽後接受訪問時講到一點，他跟普巴在場上的想法接近，明白對方做什麼。他說：「在過去幾周，我們以小組訓練，我們4人一組，所以較易建立默契，其實我跟每個隊友默契都不錯。最重要的是，我覺得自己的思維與普巴一樣，我們都好開心。他博到12碼，我負責主射。團隊最重要，誰人入球都沒有所謂。」

'Paul thinks the same as me, we're happy.'



Bruno Fernandes speaks to Sky Sports about linking up with Paul Pogba in Manchester United's midfield...🔗🔴 pic.twitter.com/nBYKb8uXs3 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 19, 2020

普巴及費南迪斯今場拍檔約半小時。（Getty Images）

「普巴證明了他可以跟費南迪斯同場。」蘇斯克查賽後亦明言，想建立普巴及費南迪斯的中場組合，他說：「他們之前一起訓練，今場又一起踢了半小時。我們想最好的球員都在場上，當然我們亦會尋找球隊的攻守平衡。」相信之後面對較弱的對手，蘇斯克查很可能安排兩人一起踢正選。

英國《曼徹斯特晚報》及《ESPN》賽後為曼聯球員評分，分數普遍偏低，門將迪基亞在面對貝雲積的射門可以做得更好，中堅哈利馬古尼亦有犯錯，大部分球員只得4到5分，普巴及費南迪斯則同獲高分。

迪基亞撲救。（Getty Images）

今次疫情後的復賽，是對球會體能教練及運動科學部門的一次挑戰，他們需要在最短時間及最少實戰之下，提升球員狀態。英超復賽後，賽程頻密，一周兩賽，如果球員狀態遲遲未起，球隊就會如倒水般失分。相反，狀態起得快的球隊，就可以在短時間內不斷取分。

就以曼聯球員今場的發揮，由迪基亞到馬古尼，由費特到拉舒福特，都遠未到最佳狀態。下場，曼聯將會面對上游奇兵錫菲聯，若果以此狀態，單憑中場雙星支撐大局，也恐怕會失分。