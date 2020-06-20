意大利殘奧4金得主遇嚴重意外　總理孔特：全國人民也支持你

意大利前F1車手兼殘奧4面金牌得主辛拿迪（Alex Zanardi），在意大利錫耶納（Siena）參加輪椅單車接力賽時，不幸遇上交通意外，隨即由直升機送院急救，並需要接受手術，該名53歲的生命鬥士現陷入危殆狀態。

原為賽車手的辛拿迪，19年前在比賽中的一場嚴重意外，改變他的一生，由賽車壇轉戰輪椅單車，表現繼續傲視群雄。現年53歲的辛拿迪，在周五（19日）於錫耶納的皮恩扎（Pienza）出戰輪椅單車接力賽，但他卻再度遇上嚴重意外，不幸在比賽途中與貨車發生交通意外，辛拿迪隨即被直升機送往附近的醫院搶救，並進行近3小時的手術，現時仍然在深切治療部，情況危殆。

辛拿迪在截肢後轉戰輪椅單車。（資料圖片／Getty Images）

曾經在1991至1994年及1999年出戰一級方程式（F1）的辛拿迪，威廉士及麥拿侖亦在社交網站發文慰問。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）同樣送上鼓勵，「你（辛拿迪）多年來以堅毅不屈及永不放棄的精神，渡過生命中不少難關，如今請你不要放棄，全意大利的人民也與你一起。」

辛拿迪再度遇上嚴重意外，意大利總理孔特亦向他送上祝福。（Twitter截圖）

「生命鬥士」辛拿迪在2001年的美國CART系列賽時，不幸遇上嚴重意外，因為炒車後全身失血過多而需要切除雙腳保命，自此改變該名意大利車手的一生。

前F1車手看破截肢不幸 15年後奪輪椅單車第3金

經歷長時間的康復後，辛拿迪繼續運動員的生涯，轉戰輪椅單車的戰績同樣彪炳。在2012年首度出戰殘奧會，並隨即揚威兩項公路賽，奪得兩面金牌，及後在16年的里約殘奧再奪兩金。除了輪椅單車外，他亦有參與傷殘三項鐵人。

辛拿迪在殘奧會曾奪4面金牌。（資料圖片／Getty Images）

辛拿迪的F1生涯曾效力佐敦﹑蓮花﹑文拿迪（Minardi）及威廉士，分站最佳成績是在1993年巴西站以第6名完成。辛拿迪及後轉戰美國CART系列賽，並在1997及1998年連奪兩屆總冠軍。

辛拿迪在90年代曾經征戰F1。（資料圖片／Getty Images）

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