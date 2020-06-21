英超．球評︱阿仙奴病入膏肓阿迪達難救　忘記雲格砍掉重練可以嗎

如果艾馬利（Unai Emery）時期的阿仙奴令球迷感到失望，目前由阿迪達（Mikel Arteta）帶領的阿仙奴，相信已令不少槍迷感到絕望。 絕望不是因為大衛雷斯又出醜、也不是因為不敵白禮頓，而是明知阿迪達已是球會目前有可能領軍的最佳人選，球隊卻因為近年在轉會、球員合約和領隊人選等操作接連失敗，令這個在哥迪奧拿身邊學法三年的少帥巧婦難為無米炊，相比追逐前列，距離下游更接近，不知何時方可有翻身之日。

阿仙奴的問題，講來講去得一個字：錢。球會老闆盤數睇得緊，「賣隊長」已成為習慣，連槍手球迷也時常拿這件事來取笑自己支持的愛隊。

腦海中不禁彈出阿仙奴球迷改編自無線神劇《天與地》主題曲《年少無知》的一首《雲格無知》歌詞：

零四多好 全季不倒 柏金亨利高爾我遇到 傳說戰績一剎那做到 名次高舉 群眾呼好 槍手一聲呼喊我做到！ 雲格他歡笑無煩惱 只可惜今日是一堆廢鐵 轉會需賒住亦必須 妥協 《雲格無知》歌詞

雲格帶領阿仙奴的一段風光日子已成往事。（Getty Images）

不知情者還以為阿仙奴真的那麼窮，實情是由2002年開始，球會一直有錢賺，算是歐洲球壇中財政最健全的球會之一。當日的確曾為籌錢興建酋長球場而手緊，2005年賣韋拉，2006年新球場啟用取代高貝利，到2007年再賣走亨利。

可是他們財政上站穩陣腳後，仍然繼續賣隊長，2011年放走法比加斯，2012年是尹佩斯。他們無一不愛阿仙奴，出走原因大同小異：球隊不肯投資增兵，希望離隊贏得歐聯和更多錦標。

球會和時任主帥雲格滿足於年年入前四，踢歐聯賺錢，年復一年，樂此不疲，球員足球生涯有限，想要錦標便要出走。2003/04英超全季不敗奪冠風光無限，竟已是雲格年代光輝歲月尾聲，如今更像是一道封印他們的無形枷鎖。

【阿仙奴英超年代歷任隊長】

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他們當時未必知道，不斷賣走隊長失去的不止強大戰力，還有那一股永不言敗的鬥志，身為槍手引以自豪的精神力量。金錢，阿仙奴得到了，卻已失去靈魂。

足球比賽，贏波即可全取3分，不一定要講究過程。偏偏雲格帶領過後一股華麗風格，令球隊不止要贏，還要贏得漂亮。

失去鬥志仍堅持華麗，結果變得不倫不類。防線炸彈「人才輩出」，大衛雷斯不是第一個，也不會是最後一個。當然，去年夏天用800萬英鎊從倫敦宿敵車路士手上買入已屆32歲的雷斯，不用是天才也知如何不合理，從中也可看到阿仙奴在「後雲格年代」管理上的尷尬境況。

【阿仙奴防線歷代炸彈人】

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英超｜大衛雷斯災難級表演「驚為天人」 細數阿仙奴歷代計時炸彈

貴價兵貨不對辦

球壇早已今非昔比，幾乎不可能像雲格當年那樣廉價從法甲甚至直接在非洲掃平貨，點石成金。其他球會改變隊中薪酬架構多年，雲格始終堅守到底，後期自知金錢足球無法抵抗，開始變革起步已較別人遲，再也追不上。

按收入論，阿仙奴在2018/19球季在英超排第六，勉強仍在Big 6之列，得3.93億英鎊。球隊薪酬佔總收入比例，不如想像中低，達到60%，高於曼聯（56%）、曼城（59%）、利物浦（58%），遠高於只佔39%的死敵熱刺，Big 6之中只有70%的車路士高過槍手。

可惜貴價兵貨不對辦，尤其是坐領冠絕全隊35萬英鎊周薪的奧斯爾（Mesut Özil），不止未能踢出應有身價，甚至在無傷病情況下，先後被艾馬利和阿迪達兩任主帥棄用，連大軍名單也沒有他的名字，今仗對白禮頓亦只列後備，未獲派上陣。

【英超球隊收入與人工排行榜（2018/19球季）】

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仍未走出雲格年代陰影

前線的奧巴美揚、拿卡錫迪、尼高拉斯比比全是高薪一族，加上奧斯爾，中前場陣容毫不遜色。問題是隊長高斯尼上季離隊後，防線領軍無人。難道以為簽入大衛雷斯，由此子領導中路防守，便可勉強過關？用膝頭想也知不可能吧。雷斯的中堅拍檔無論是梅斯達菲、柏柏斯達夫普路斯或是洛賀丁也無法予人信心。今季張伯斯重傷長休，上場對曼城阿迪達已改用借將柏保路馬利拍梅斯達菲，不幸柏保路馬利傷出，大衛雷斯入替，阿仙奴還是難逃一劫。

不願花大量金錢買後防球員，是雲格年代遺留下來的壞習慣。當利物浦、車路士、曼聯先後以破紀錄轉會費引入頂級門將或中堅，阿仙奴仍在原地踏步，不出事才是怪事。

【尼奴失平衡傷出案件重演】

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砍掉重練可以嗎

阿迪達接手這燙手山芋並不容易，也許可以參考蘇斯克查在曼聯的作法：首先清走隊中瘀血，在市場和青年軍物色合適球員，按照球隊風格，一步步重頭來過。

他的最大敵人，是時間。正選門將連奴（Bernd Leno）受傷不輕，後備門將達米安馬天尼斯加盟9年來只曾在英超上陣8次。防線傷兵滿營，中堅只有梅斯達菲和洛賀丁兩人無傷病，大衛雷斯停賽後應否再用，要權衡取捨。英超復賽後兩連敗，止血是當前急務。

30輪比賽得40分排第十，連爭歐霸資格也無把握，最後8場聯賽要面對前列李斯特城、熱刺、利物浦、狼隊，也要面對急於搶分的護級球隊，繼續freefall失分下去，阿迪達也不知可否捱得到季尾。

英超第30輪餘下直播賽程（按圖放大）：