【英超】利物浦打吡戰賽和愛華頓　再添兩傷兵　封王要等等

英超奪冠在望的利物浦，只要在復賽後再贏兩場，便可首度捧走英超錦標。紅軍的首個對手就是同市宿敵愛華頓，在重開首仗上演「默西賽德郡打吡」，結果雙方全場互無紀錄，利物浦提早封王再要等多等。

在英超重開前，在榜首遙遙領放25分的利物浦，目標相當清晰，在復賽後連贏愛華頓及水晶宮，便可一搔30年之癢，再度稱霸英格蘭的頂級聯賽。

今仗作客葛迪遜公園，沙拿疑似有傷在身先列後備，並由南野拓實取代其正選位置，而該名埃及翼鋒缺陣下，紅軍的攻力有所影響，加上復賽首仗眾將狀態仍有待提升，今仗多次攻門亦來自死球，對愛華頓的防線未有造成太大威脅。

疑似有傷在身的沙拿，在今仗只列大軍名單惟未有披甲。（路透社）

相反，主隊愛華頓的攻勢更為「入肉」，李察利臣在開賽初段一記邊走邊射僅僅斜出，及後該名巴西箭頭下半場接應隊友長傳，殺入禁區後勁射惟射上看台。「拖肥糖」在下半場末段，卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）巧妙地後腳快射，艾利臣撲出不遠，湯姆戴維斯（Tom Davies）衝前補前中柱彈出，結果「默西賽德郡打吡」雙方互無紀錄，握手言和。

戴維斯在下半場末段補射中柱，是愛華頓全場最「近磅」的攻勢。（路透社）

英超今晚深夜及第31輪直播賽程（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

利物浦暫時以83分高踞榜首，領先少踢一場的曼城23分，即使今仗未能報捷，對奪標形勢影響不大。若果曼城在今晚深夜主場對般尼的賽事稍有差池，紅軍便有望在下輪提早封王。愛華頓則以38分暫列12位。

利物浦今仗再添兩名傷員，占士米拿及麥迪比先後傷出。（路透社）

英超在復賽首輪的12場賽事中，所有球隊球衣上的球員名字，亦由「Black Lives Matter」取代，而在開賽前的默哀儀式後，兩軍球員加上球證一同單膝跪地，以聲援反種族歧視的行動。

利物浦的沙迪奧文尼在開賽前卻「大頭蝦」忘記單膝跪，當他聽到哨子聲一響後，全場僅他一人向前跑，他才尷尬地收步並立即返回中場線單膝跪地。不少網民笑言沙迪奧文尼急不及待作賽，希望立即為利物浦贏得冠軍。

沙迪奧文尼「偷跑」後隨即返回中線單膝跪地。（路透社）

沙迪奧文尼「偷跑」片段：