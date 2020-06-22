【西甲】皇馬2：1挫皇蘇登榜首　賓施馬肩膀控球建功惹爭議

巴塞隆拿早前與西維爾賽和0：0，斷送在榜首的領先優勢，是皇家馬德里趕上的大好機會。皇馬今仗作客皇家蘇斯達，由沙治奧拉莫斯及賓施馬各建一功，以2：1力克皇蘇全取3分，壓過宿敵升上榜首。

巴塞隆拿早前作客西維爾，結果全場未能攻破對方大門，互交白卷下痛失兩分，同時令西甲爭標形勢變得更加激烈。皇家馬德里在今仗造訪皇家蘇斯達，只要「銀河艦隊」全取3分，便可以較佳的對賽戰績升上榜首，所以今仗不容有失。

皇馬戰至下半場才攻破對手大門，雲尼斯奧斯在左路個人突破，在禁區內被對手踢跌，球證直指12碼點，隊長沙治奧拉莫斯操刀得手，他在西甲累積入球數字達68球，超越名宿朗奴高文（Ronald Koeman），成為歷來西甲入球最多的守衛。不過，拉莫斯及後與對手一次碰撞觸傷左膝，被迫因傷退下火線。

效力皇蘇的曼聯舊將贊奴沙在68分鐘禁區外冷箭得手，但球證指有皇蘇球員在越位位置，並影響高圖爾斯的視線，所以入球無效。豈料，皇馬保住不失，及後在下一個攻勢便擴大領先紀錄，賓施馬接應華維迪的傳中，控定並轉身抽射破網。

不過，賓施馬以肩膀控球，引起手球的疑雲，所以皇蘇眾將隨即向球證投訴，球證在翻查VAR後認為賓施馬並非手球，入球成立，在70分鐘拉開至2：0，當入球確認後，該名法國尖刀以手指向肩膀慶祝。

賓施馬有手球嫌疑的入球片段：

縱然皇蘇的馬連奴在83分鐘近射建功，追成較接近紀錄，但皇馬依然力保勝局，以2：1力克對手，全取3分，順利登上榜首。

另外，皇馬外借至皇蘇的「挪威神童」馬田奧迪加特（Martin Odegaard），今仗如常披甲倒戈，早有傳聞指皇馬將在來季回收奧迪加特，但西班牙的《阿斯報》透露因新冠肺炎疫情的關係，奧迪加特將留效皇蘇多一個球季，直至2021年夏天。