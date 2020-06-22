【英超】狼隊占美尼斯惹大會垂涎　祖雲達斯竟用肺炎康復者交易

狼隊前鋒魯爾占美尼斯近期炙手可熱，不僅場內表現保持穩定，場外傳聞亦鬧得熱烘烘，多家歐洲大會有意拋出橄欖枝。 意甲班霸祖雲達斯亦有意羅致這位墨西哥鋒將，提出以兩將加3000萬鎊交易。狼隊「人財兩得」，聽來超值。不過，「你知我知單眼佬都知」，賣家叫祖雲達斯……

現年29歲的占美尼斯在聯賽重開首戰對韋斯咸又有士哥，今季射入14球已超越「小豆」查維亞靴南迪斯，成為歷來英超單季入球最多的墨西哥球員。

兩季英超雙位數入球，而且不乏助攻，有身材有力量，難怪占美尼斯吸引不少大會垂青。傳出有興趣的球會，國內有曼聯及阿仙奴，國外有西甲巴塞羅拿與皇家馬德里。

魯爾占美尼斯可算墨西哥足球近年最佳出品。（Getty Images）

意甲班霸祖雲達斯因為阿根廷前鋒希古恩尚餘一年合約，離隊只是時間問題，需要物色新前鋒。祖記加入爭奪戰，當然要提出可觀條件。面對占美尼斯的身價已上漲至5400萬鎊，球隊希望以球員抵銷部分轉會費，有意提出以後衛魯加尼（Daniele Rugani）及中場貝拿迪斯治（Federico BERNARDESCHI），另加3000萬鎊。此外，占美尼斯經理人文迪斯過去牽線，令旗下巨星C朗拿度加盟祖雲達斯。

貝拿迪斯治發展未如預期，或成為交易籌碼。（Getty Images）

動用財技，加上人脈，祖雲達斯對占文尼斯的誠意相當。不過，兩名「交易用」球員是否值2400萬鎊？魯加尼今季在祖雲達斯只是後備，意甲上陣3仗全為面對榜末分子。為人熟知的是，魯加尼是意甲首名宣布確診新冠肺炎的球員。貝拿迪斯治曾是意大利中場希望，兩季前轉投祖雲達斯後發展尚可，惟今季上陣18場意甲，未有入球與助攻，停賽前上陣時間愈來愈少。

魯加尼近季成為大後備，患上新冠肺炎成為新聞人物。（Getty Images）

占美尼斯於2018年夏天從賓菲加借用至狼隊，一季出色表現讓他於2019年夏天以3400萬鎊加盟。他在今季保持高水平，兩季英超都有雙位數字入球。

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