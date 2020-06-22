【英超】法比加斯與香港球迷同呼吸　看電視方知前隊友「真名」

法國兩年前捧走世界盃，踢防中那位「開心仔」，到底叫「簡迪」還是「干堤」？ 不止香港球迷有此疑問，並肩作戰多年的隊友亦然。曾與尼高路簡迪（N`Golo KANTE）合作3季的法比加斯，似乎場上一直叫他「簡迪」，直至近日才知道，有另一種叫法。

根據本地傳媒慣用翻譯，簡迪叫簡迪。簡迪昨晚為車路士上陣，作客擊敗阿士東維拉。曾經合作奪得2017年英超冠軍的法比加斯，看來有觀看舊隊友比賽，聽旁述卻「周身唔聚財」，忍不住在Twitter發文求解答：「有冇人可以解釋下，點解講波佬叫Kante做Conte？（雙手攤開不解）（滴汗）」

法比加斯在貼文的回應坦言合作3年，都無考究「簡迪」名字的正確讀法。（Twitter）

這個問題，不少香港球迷都問過。數年前開始，直播英超、歐國盃、世界盃的電視台翻譯名字為「干堤」，讓球迷初時相當疑惑。想不到法比加斯曾經跟簡迪「拍住上」3季，及後轉戰法甲摩納哥，仍不知簡迪為何叫「干堤」。

法比加斯（左）與簡迪拍檔3季，難道呼喚簡迪時都叫「喂」？（Getty Images）

英超今晚深夜及第31輪直播賽程（按圖放大）：

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回到Twitter，不少球迷踴躍發言，有人貼出簡迪示範讀自己名字的短片，簡迪示範讀自己的名字，稱希望大家叫他「干堤」。而擔任客席評述員的前阿仙奴中鋒史密夫（Alan Smith）親自回應：「Cesc，因為法語發音」。法比見字回應，「同佢踢咗3年波之後終於知道，真好」。