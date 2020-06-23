【英超】曼城5球大勝保爭標希望　般尼球迷展激進標語惹眾怒

曼城雖然奪標機會渺茫，但影響利物浦何時才能高舉聯賽錦標，「藍月亮」在主場5球大破般尼，使紅軍無法在下輪賽事奪冠。 在今場賽事進行中，曼城球場空中出現一輛直升機，懸掛着一條寫上「White Lives Matter Burnley」的橫額，反擊近日盛行的反歧視活動，而般尼及隊長美爾亦批評球迷的做法。

利物浦早前在「默西賽德郡打吡」賽和愛華頓，若希望在英超復賽重開後兩輪奪冠，曼城今仗必須在主場失分。曼城在復賽首輪先踢補賽，在5日後再度出戰，板凳深度雄厚的藍月亮，主帥哥迪奧拿在正選陣容與上仗有8個調動，史達寧及迪布尼均先列後備，但無損曼城的戰力。

連續兩仗正選披甲的馬列斯，在上半場末段連建兩功。（路透社）

第31輪直播賽程（按圖放大）：

+ 3 + 2

今仗擔正的英格蘭新星菲爾科爾（Phil Foden）交出亮眼的表現，在上半場中段於禁區外以一記急勁地波勁射，收死般尼門將普比，為大勝掀起序幕。連續兩場出任正選的馬列斯，接應費蘭甸奴的長傳，在右路避過般尼守衛後起腳破網，在43分鐘射成2：0，阿古路在完半場前禁區內被踢跌，球證翻查VAR後判12碼，再由馬列斯操刀再建一功，惟阿古路因這次攔截而退下火線。

阿古路完半場前傷出退下火線。（路透社）

曼城在換邊後繼續施壓，並以兩個小組入滲再破般尼的大門，科頓在下半場初段策動攻勢，以一記「No Look」直線傳給入楔的貝拿度施華地波傳中，另一名施華衝前早着先機鏟射入網。及後曼城前場球員再度展示其默契，貝拿度施華右路傳中，加比爾捷西斯並不貪功，再第一時間橫傳予左路的科頓，使該名20歲的小將梅開二度，結果5球大破般尼。曼城以63分穩居次席，與利物浦相距20分，換言之紅軍無望在下輪對水晶宮的賽事提早封王。

今仗擔正的菲爾科頓表現搶鏡，梅開二度。（路透社）

般尼官方發聲明致歉 隊長炮轟球迷行為

英超在復賽首輪賽事中，發起單膝跪地及以「Black Lives Matter」取代各球員球衣上的名字，對反歧視行動表示支持。不過，在今仗甫開賽時，在球場的上空出現一輛般尼球迷租用的直升機，並展示「White Lives Matter Burnley」（白人的命也是命）的標語，與英超賽會的平權訊息唱反調。

般尼隊長美爾（Ben Mee）在賽後接受訪問時，表示對球迷的行為感羞愧，「我們對少數球迷的行為感到尷尬及羞愧，他們完全不理解我們爭取的事情，我建議他們返回現代，並接受多點教育」。

般尼官方及後亦發聲明，為少數球迷的行為致歉，「我們球會強烈譴責部份球迷的行為，這並不代表球會的立場，球會就此向賽會﹑曼城及公眾道歉」。

般尼部分球迷租用直升機，在曼城球場上空展示標語。（路透社）

般尼隊長美爾鬧爆球迷行為片段：