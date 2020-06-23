【足球熱話】恩尼斯達雕像紀念世界盃決勝時刻　全祼踢波嚇親街坊

下月中是西班牙首奪世界盃10周年，決賽加時一箭定江山的恩尼斯達，獲得家鄉阿爾巴塞特（Albacete）市議會樹立銅像。 可惜，因為新冠肺炎疫情未過，當地政府把揭幕儀式推遲至明年。但銅像未面世，照片已引起討論。雕像以恩尼斯達入球一刻的動作為模，卻是全祼，不少網民表示「安已不」。

市議會上星期在社交媒體Instagram發布照片，製作雕像的雕塑家，和負責項目的藝術基金職員與雕像合照。「小白」雕像參照2010年決賽加時下半場，恩尼斯達右腳射破荷蘭大門的動作，但是全裸。六舊腹肌與「JJ」，表露無遺。

不少網民看見相片，疑問雕像為何一絲不掛，又問球在哪兒。有阿爾巴塞特市民擔心，家鄉的足球之子「唔着衫通街走」，其裸體像將長駐街中。

家門外有一個祼男雕像，令市民感到相當困惑，紛紛發聲。（Instagram）

知道群情洶湧，市議會在發文一天後回應，該照片是雕塑家去年製作雛型的「泥公仔」，並非最終模樣。雕像最終會加上裝備，才會倒模，鑄成銅像。上身的衣服顯出皺摺，衣服下的腹肌紋理依然可見，褲子則把性器官全遮掉。負責製作的藝術基金又發放最新照片，恩尼斯達已穿上衫褲鞋襪，並指舊照攝於去年11月，「雕塑家對外界反應，大感驚訝。你真的認為我們會讓他赤裸嗎」。

明明是要穿褲，但先把褲內模樣雕出來，再雕上褲子，最終拿去倒模。藝術家的事，平民「識條鐵」。是多此一舉，還是「政治考慮」，只有主辦單位才知道。

穿回球衣球靴，驟眼看連護脛都有。（twitter）

正在日本備戰J-League（日職聯）重開的恩尼斯達，看見雕像最新照片亦感安心。他轉載照片的帖文說：「穿回褲子，謝謝。」

恩尼斯達與神戶勝利船，日前練習中打座禪修。（twitter）

不少世界級球星為家鄉之光，當地人都以雕像為他記念，質素與相似度卻一再惹人關注。以下為數名巨星的雕像：

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