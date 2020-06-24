01球評｜打工皇帝當如大衛雷斯　後防炸彈人憑什麼獲阿仙奴續約

球員年過30，叫座力和身價開始走下坡，不少英超球會如阿仙奴和車路士對老將續約均相當謹慎，每次只續一年約，人工往往拗到出牙血，不歡而散者不計其數。 因此當大衛雷斯（David Luiz）去年夏天由車路士加盟阿仙奴，竟需要800萬英鎊轉會費兼人工冠絕槍手防線，兵工廠球迷無不為之嘩然。 雷斯毋負「後防炸彈人」之名，今季多次恐怖甩漏，英超復賽首仗對曼城更在25分鐘創下失誤導致失球、連累球隊輸12碼和紅牌被逐的失誤「大三元」。滿以為他一定無得留低？太天真了，阿仙奴剛剛宣布與33歲的大衛雷斯續約一年。

阿仙奴球迷知道這個消息，也許內心都在高聲呼叫：點解？點解？點解要跟大衛雷斯續約？

他的人工絕不便宜，周薪12.5萬英鎊，是收入最高的阿仙奴守將，放諸全隊也只排在35萬英鎊的奧斯爾，20萬英鎊的奧巴美揚，18萬英鎊的拿卡錫迪和7200萬英鎊轉會費加盟、14萬英鎊的尼高拉斯比比4人之後。

世界就是如此不公平。一切也許是市場供求緣故，近年頂級守將如鳳毛麟角，令優秀守將尤其是中堅身價水漲船高，雲迪積克7500萬英鎊投利物浦，哈利馬古尼8000萬英鎊加盟曼聯，阿仙奴顯然不想或無力加入戰團，只好退而求其次，而雷斯剛好擁有一張近乎無敵的CV。

【雷斯槍手生涯】

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近乎完美的CV

大衛雷斯在家鄉巴西僅效力巴乙球隊維多利亞( Esporte Clube Vitória )，19歲轉投賓菲加開始為人注意，23歲加盟車路士。他腳頭甚好，甫加盟不久先在對曼聯射入致勝一球，再在對曼城頂入鎖定勝果頭槌，奠定正選之位。該季車路士在歐聯過關斬將，雷斯因傷錯過四強和足總盃決賽，偏偏歐聯決賽對拜仁慕尼黑隊長泰利停賽，大衛雷斯及時復出踢足120分鐘並在互射12碼主射中鵠，順利贏得班主阿巴莫域治最渴望擁有的大耳獎盃。效力半年，這個巴西「福將」即獲球會加人工，開出一紙5年新約。

隨時日過去，雷斯的表現開始露底，不時出現大意甩漏。2014年卻獲同樣極欲贏得歐聯的巴黎聖日耳門（PSG）看中，以打破當時後衛轉會費世界紀錄的5000萬英鎊收購，為PSG繼續雄霸法甲和本土盃賽，惟歐聯仍是無緣。2016年夏天，也許預視隊長泰利退役在即，車路士又將雷斯買回去，歸隊首季即為球隊贏得英超冠軍，上季個人第二度為車路士贏得歐霸，履歷表無懈可擊。

適逢阿仙奴隊長高斯尼2019年夏天離隊，槍手防線「蜀中無大將」，球隊向來肥前瘦後，轉會資金押重在前線球員身上，大衛雷斯的加盟看似順理成章。

【行運超人大衛雷斯】

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雷斯憑什麼獲得續約？

2018年11月底英國《太陽報》曾統計，當季截至該階段車路士在英超所失11球有7球跟雷斯有關，即他要為64%失球負上責任。雷斯轉投阿仙奴後，果然沒有令人「失望」，不斷在英超比賽中出醜。

雷斯防守如何不穩健已是人所共知之事，不用深究下去。值得研究的反而是：為什麼明知他甩甩漏漏，甚至已在過去一季比賽中反覆印證，阿仙奴依然選擇跟他續約？

大衛雷斯停賽，阿仙奴連白禮頓也不敵，恐怖防線無人可靠。（Getty Images）

原因一：一山還有一山「低」

阿迪達季中接過艾馬利留下的帥印，今個夏天是他重整陣容的好時機。清除瘀血是阿仙奴當務之急，問題是：到底誰是瘀血？

細看阿仙奴的防線，正選門將尼奴（Bernd Leno）已是唯一可靠之人。中堅位置梅斯達菲、洛賀丁、柏柏斯達夫普路斯均難擔重任，哥林張伯斯全季養傷後回復狀態難料；兩閘位置比利連、基蘭泰亞尼和哥拉辛拿斯均無一隱陣。防線中不是老弱殘兵，便是太新嫩經驗不足，如此一來，大衛雷斯已是陣中最具級數之人，清瘀血自然沒有他份。職場生存之道正是不求表現突出，但求有比不上自己的同事，鐵飯碗便可袋袋平安。

【阿仙奴防線歷代炸彈人】

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原因二：有一招半式傍身

大衛雷斯的優點、缺點均非常明顯。身為出擊型中堅，總是不安份衝上前場，導致失誤頻頻。與此同時，他具備遠射腳頭，也是著名的罰球專家。他的入球數字不高，多數每季一球起兩球止，不過入球多數在與Big 6對碰中出現，令人印象深刻。

雷斯完全印證職場不用天天交貨，甚至平時只交行貨，而只要懂得在適當時候有表現，即可留住份工的狀況。觀乎阿仙奴隊中目前沒有一人跟他有類似罰球功力，平時犯錯多也不打緊，總之「大波」有貨交就可以了。

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+ 16 + 15 + 14

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原因三：球會失去競爭力

常說英超Big 6，阿仙奴近年因表現下滑，實際上已在Big 6中敬陪末席。今季30輪比賽後只得40分排第10位。來季一定失去歐聯資格，歐霸席位也不見得會爭得到。

按收入論也是如此。阿仙奴在2018/19球季在英超排第六，得3.93億英鎊，較第一位的曼聯少超過2億英鎊，跟第五位的車路士也相差近6000萬英鎊。球隊薪酬佔總收入比例，卻不如想像中低，達到60%，高於曼聯（56%）、曼城（59%）、利物浦（58%），遠高於只佔39%的死敵熱刺，Big 6之中只有70%的車路士高過槍手。

失去球場上的競爭力，財力亦不及對手，加上薪酬佔總收入比重甚高，意味已沒有多少薪酬空間引入優秀新兵。以球員的角度看，阿仙奴既沒前途，也沒「錢途」，一流人才必定不會選擇，阿仙奴計算過後惟有抓住雷斯。

第31輪直播賽程（按圖放大）：