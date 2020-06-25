【棒球．MLB】洛磯明星外野手確診　多人中招下總裁宣布7月底開季

新冠肺炎於美國似有再度爆發之勢，MLB早前確定7月23或24日開季。惟美國傳媒周四（25日）報道，科羅拉多洛磯外野手布萊克文（Charlie Blackmon）及另外兩名球員確診，一片陰霾仍繼續籠罩仍未開始的2020年球季。

MLB總裁Rob Manfred一直未能跟球員工會就薪酬問題上達成協議，日前宣布強制實行60場賽季計劃，將於下月23或24日開季，球員將於7月1日到各地集訓基地報到。

例行賽將在9月27日完結，季後賽就會繼續以10隊形式繼續。現時MLB及球員工會同意的，就是以健康安全政策主導今季發展。

MLB總裁Rob Manfred實行60場賽季計劃。（美聯社）

2020年MLB賽季新措施： 1. 每隊將會對分區另外4隊對手10次，另外20場將會對地理位置相近的跨聯盟球隊（例如美聯西區球隊對國聯西區球隊） 2. 國聯將設有指定打手 3. 如進行延長戰，進攻一方在開局時二壘會有一名跑者在壘 4. 8月31日為轉會窗限期 5. 開季大軍名單上限30人，兩周後減至28人，兩周後再改至26人到季尾 6. 每隊都會有一隊的士車隊負責接載，最多可載60人前往比賽 7. 每隊傷兵名單增設「新冠肺炎傷兵名單」，不會設有日期上限，一般傷兵名單除了維持「10日名單」外，「60日名單」將改為「45日名單」。

不少球員都已經復操，為新賽季作準備。（美聯社）

MLB為開季設下嚴格的安全衛生守則。（美聯社）

4屆All-Star確診 開季仍存疑問

一切似乎已有定案，部分球員已經積極為開季備戰，如洛杉磯天使的日籍「二刀流」球星大谷翔平，早前就回到球場進行打擊訓練。

不過周四美國傳媒爆料，洛磯球星布萊克文與另外兩名球員確診新冠肺炎，布萊克文成為MLB首個開名的確診球員。據《華盛頓郵報》報道，3人上星期檢測報告呈陽性，其中兩人未有出現症狀。

即睇大谷翔平打擊練習：

布萊克文司職右外野手，去季打擊率.314，32次打出全壘打，錄得86個打點，這名4次入選明星賽的球員7月1日將滿34歲。有指生涯打擊率.304的布萊克文，早前回到球隊主場Coors Field練習，會方得知他確診後即時跟從MLB的指引關閉球場。

布萊克文成為MLB首個開名的確診球員。（美聯社）

MLB球星疫情下做什麼：

+ 11 + 10 + 9

除了洛磯之外，費城人亦宣布有7名球員、5名職員染疫，MLB亦有另外數支球隊公布陣中有球員確診。美國現時疫情似有再爆發跡象，MLB又有多名球員確診，能否順利開季仍是未知之數。