【英超】曼城鬥車路士背水一戰　阿古路接受膝蓋手術或缺席歐聯

利物浦香港時間周四（25日）凌晨4球大勝水晶宮，令到曼城周五（26日）作客車路士一戰必須贏波，方可保住數字上的爭標希望。 「藍月亮」領隊哥迪奧拿早前表示，或會在這一場生死存亡一戰大膽進行輪換，利物浦領隊高普聞訊直指哥帥「吹水」。

利物浦大勝水晶宮後，曼城就算賽和車路士，亦會讓「紅軍」直接封王，故今仗絕對是背水一戰。

曼城雖已無失分餘地，但哥帥日前的賽前記者會表示，或會在今戰進行輪換，為周末對紐卡素的足總盃8強作準備。

哥迪奧拿曾表示今仗或會輪換。（Getty Images）

英超周三深夜賽果（按圖放大）：

這不是第一次哥帥公開「舉白旗」表示聯賽三連霸已沒可能，早在新冠肺炎令到英超停擺前，當時這名前巴塞隆拿主帥就曾講過，「盡力完成餘下賽季是曼城的責任」。

不過，「紅軍」教頭高普對哥帥輪換鬥車路士的言論，似乎不太相信。擊敗水晶宮後，高普聽到記者提及哥帥言論時，直指對手「作大」：「什麼？他真的這樣說？哥迪奧拿應該轉行去玩Poker了。」

曼城今戰鬥車路士必須贏波。（Getty Images）

若果曼城今戰贏波，曼城於香港時間7月3日主場鬥利物浦的「榜首大戰」，就會成為「封王戰」，利物浦在這一戰和波仍可提早奪標。曼城球場周四已獲曼徹斯特市批准，舉行這場矚目一戰。

阿古路對般尼賽前膝蓋已出現問題，到半場未能捱下去需退下火線。（Getty Images）

阿古路膝傷需長唞

雖然曼城作客車路士一戰會否輪換，要到臨開賽才會知道，但今仗肯定不會見到「藍月亮」陣中射手阿古路。

阿古路上仗鬥般尼一戰傷及膝蓋，比賽過後即時飛往西班牙，周三（24日）見過骨科專家後已接受手術，並於社交網站報平安，指很快就會進入復健。

阿古路已接受手術，於網上報平安。（網上圖片）

哥帥回應阿古路復出時間表時，指現時一切仍言之尚早，未知32歲的阿根廷國腳可否趕及8月歐聯復賽回歸。《BBC》指就算阿古路休息6周，亦未必能趕上歐聯。曼城將於8月7或8日與皇家馬德里進行16強次回合賽事，但現未知有否需要移師到中立場作賽。

無論是今仗對「藍戰士」，或是足總盃及歐聯賽事，阿古路缺陣定必令到曼城戰力受影響。兩奪英超神射手的他，今季為曼城於各項比賽上陣32場攻入23球為球隊首席射手。另一箭頭加比爾捷西斯雖然亦有18球進賬，但他要用41場才能得到這個入球數字。

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