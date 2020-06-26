【利物浦奪英超】哥迪奧拿感慨曼城不及紅軍　三個原因葬送冠軍

曼城昨晚作客以1：2不敵車路士，從數字上確認無緣今季英超冠軍。曼城領隊哥迪奧拿賽後祝賀利物浦贏得冠軍，並講曼城今季衛冕失敗的原因。哥帥認為曼城表現不及之前穩定，季初不及利物浦上力快，在心態上，曼城對英超冠軍的激情不及利物浦，他亦提到後防陣容不整。

不敵車路士失冠後，哥迪奧拿大方向今季盟主利物浦送出祝賀，他說：「恭喜利物浦踢出一個出色的球季，我們尚有5到6輪比賽要踢。我們過去幾年贏過很多冠軍，現在我們的目標要收窄（與利物浦之間的）差距。不過，不要忘記我們仍是聯賽第2位，仍比很多球隊優秀。」

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曾效利物浦的曼城中場史達寧，今場失機，未能助球隊贏波。（路透社）

哥迪奧拿開始談及今季聯賽的勝負關鍵，這名曾贏得西甲、德甲及英超的西班牙籍主帥說：「他們（利物浦）踢出一個不可思議的球季，我們做不到上季的穩定。」

哥帥續說：「利物浦上季贏得歐聯冠軍，給予他們莫大信心。事實上，他們已經有30年未贏過英超（英格蘭頂級聯賽）冠軍，這讓他們無比專注，將每場比賽都當成最後一場般去踢。在季初，我們做不到他們那樣，當他們建立起優勢時，給予我們的壓力就愈來愈大。」

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曼城今季第2輪即失分，主場與熱刺賽和2：2，到第5輪更加不敵諾域治2：3，其後第8輪再敗予狼隊腳下。在曼城於第12輪首循環大戰利物浦前，他們已經失了8分，相反利物浦頭11輪錄得10勝1和的佳績。

「你不能在這個國家做到聯賽8連冠的成就，你總會有一兩年斷纜。我們今季失去高柏尼，拿樸迪亦長期受傷。再者，我們贏過多次冠軍，對勝利的激情不及利物浦。」哥迪奧拿在2016年加盟曼城，曾領球隊贏得17/18及18/19球季英超冠軍。

經歷聯賽兩連冠後，曼城今季被利物浦大幅拋離下失冠。（路透社）

正如哥迪奧拿所言，曼城今季後防水準大跌。高柏尼一直是曼城隊長及後防領袖，但他離隊後無人接班，史東斯令人失望，奧達文迪又不穩健，表現最好的拿樸迪又遭受重創；同時，他們又爭不贏曼聯，無法羅致哈利馬古尼。今季曼城31戰失33球，暫時失球比利物浦、李斯特城、曼聯及錫菲聯都要多。曼城上季全季只失23球，前季亦只失27球。

哥迪奧拿表示，下季會捲土重來，「我們必須要謙遜，保持一種想法：『我們不是永遠必勝的。』之後，我們要從今次的失利中學習，避免將來再發生相同情況。」