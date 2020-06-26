【利物浦奪英超】車路士6年3造王　林柏特今季四挫歐聯冠軍領隊

英格蘭中場「雙特」誰較好，曾是一個年代爭論不休的話題。宿敵較量誰不愛看，於是二人退役了，仍然被拿來相提並論。 車路士凌晨再次飾演造王者，擊敗曼城，令利物浦眾將看著電視封王。「藍戰士」近季第3次左右大局，賽後不少網民「裁定」林柏特已擊敗謝拉特。

車路士正在爭取來季歐聯資格，昨晚一戰並非例行公事，結果把握曼城後防犯錯，險勝2：1。車路士賽後保持第4位，落後李斯特城1分，誓要力保來季歐聯資格。不少網民賽後貼出林柏特的照片，內文與謝拉特比較：

為利物浦勝出英超次數：謝拉特0，林柏特1

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此外，網民大讚林柏特首季帶隊的表現，在聯賽或盃賽曾擊敗曼城、利物浦、阿仙奴與熱刺，甚至遇上4名歐聯冠軍領隊，包括哥迪奧拿、摩連奴、高普及安察洛堤，都可以取勝。林柏特賽後記者先恭賀利物浦：「不是這一仗決定冠軍誰屬。利物浦表現穩定，連戰連勝，冠軍已塵埃落定。公平一點，他們值得贏。有好教練、好球員，未來日子也是屬於他們。過去三季，他們與曼城把我們拋離很遠。」

林柏特與謝拉特會否有天在球場重遇？（Getty Images）

車路士近季已非第一次「做架両」，今回已是第3次對聯賽冠軍帶來關鍵作用。最令球迷（特別是利物浦球迷）印象深刻的一次，必定是2014年。

謝拉特一跌，斷送2014年奪冠機會，「礙事的傢伙」是車路士。（Getty Images）

當季是摩連奴二度執掌的首季，正在重整。球隊鬥到最後階段，作客不敵三支中下游球隊，至尾三一仗對利物浦時，因為賽程關係，爭標機會甚低。外界認為該仗前，利物浦聯賽11連勝，主場對車路士穩勝，結果出現謝拉特「跣腳」一幕。利物浦最後負0：2，爭標形勢急轉直下，最終被曼城後來居上。

熱刺連同此仗尚有三仗，必須全勝以保住一絲爭標機會。但夏薩特（中）下半場精彩施射，令熱刺絕望。（Getty Images）

「炸兩」事件兩年後又出現。相傳「摩不過三季」，摩連奴在2015年12月因戰績欠佳離隊，希丁克暫代領隊只屬「睇檔」性質。雖然車路士最終得第10，但季末一戰主場對熱刺，落後兩球下迫和2：2。熱刺餘下兩仗之際落後7分，令李斯特城球會上首次奪得頂級聯賽冠軍。熱刺球迷對該仗記憶尤深，全場12張黃牌，熱刺佔9張，完場前雙方飛沙劈石，最後更出現穆沙丹比利向迪亞高哥斯達插眼而被罰停賽6場。

車路士復賽後兩場全勝，更勇挫次席球隊曼城。（Getty Images）

利物浦球迷齊集晏菲路外熱烈慶祝：

+ 7 + 6 + 5

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