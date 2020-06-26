【英超】阿仙奴激將法下反彈報捷　眾將看台嘆世界式睇波

阿仙奴右閘比利連為地球出一分力，與環保組織《One Tree Planted》合作，兵工廠每場勝仗亦將種植3000棵樹木，但卻被博彩網站出招「抽水」，稱若果阿仙奴再度不勝，便捐出比利連的一倍樹木。 不過，阿仙奴在激將法下，作客兩球擊敗修咸頓，取得英超復賽後的首勝，而先列後備的奧斯爾及拿卡錫迪，更被拍攝到在看台上休閒的一幕。

在英超重開後，阿仙奴先3球不敵阿仙奴，及後上輪被白禮頓絕殺，復賽後兩連敗，並損兵折將，門將尼奴上仗傷出，幸好傷勢遠比預期良好，預料休養4至6個星期復出。

阿仙奴今仗作客修咸頓，主帥阿迪達變陣出擊，以洛賀丁﹑梅斯達菲及泰亞尼組成三中堅，前線再度以尼基迪亞攻堅，而奧斯爾則繼續列入後備名單。

奧巴美揚今仗繼續為阿仙奴掛帥。（路透社）

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

修咸頓後防兩度失誤「送禮」

修咸頓今仗兩個失球同樣來自後防失誤，兵工廠在開賽早段「食詐糊」及奧巴美揚射中楣，及後修咸頓門將麥卡菲出現低級錯誤，不慎在後場傳給尼基迪亞，該名英格蘭小將輕鬆射入空門，在20分鐘先開紀錄。

修咸頓在比賽末段再度在後場出現誤傳，奧巴美揚把握機會以速度搶去對方腳下球，逼使史堤芬斯落腳攔截踢跌奧巴，球證隨即出示紅牌。後備入替的拿卡錫迪處理禁區頂的罰球，麥卡菲接球時「甩手」，韋洛克衝前補中得手，攻入生涯首個英超入球，結果阿仙奴兩球淨勝修咸頓，全取3分。

雖然今仗在當地時間黃昏6時開賽，但陽光依然猛烈，修咸頓的主場服務相當好，為對抗黃昏的「西斜」，事先準備修咸頓的雨傘，讓一眾球員可以遮太陽，而在後備席上的拿卡錫迪及奧斯爾亦隨即「大媽上身」，撐傘繼續支持球隊，奧斯爾看似對這特別服務甚具滿意，在看台上面帶微笑。

對抗陽光，雨傘成為最佳拍檔：

阿仙奴守衛比利連（Hector Bellerin）早前宣布，與環保團體《One Tree Planted》合作，只要阿仙奴在餘下球季，每贏一場便捐出3000棵樹，為環保出一分力。不過，線上博彩網站《Paddy Power》隨即出招攻擊阿仙奴，表示若果阿仙奴繼續不勝的話，他們便會捐出比利連一倍的樹木，一共6000棵，未知兵工廠是否得知這個激將法後，隨即回勇反彈報捷。

比利連的善舉慘遭博彩網站抽水：

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