【足總】管治問題無礙新五年計劃撥款　料民政局最快7月初通過

民政事務局足球專責小組周五（26日）召開會議，討論足總新一份《五年策略計劃》。足總即使被揭多項管理問題，相關撥款仍可望過關。

足總董事局周三（24日）通過最新一份《五年策略計劃》，並向民政事務局提交有關報告。局方足球專責小組今日召開會議，與足總討論計劃內容，足總主席貝鈞奇、總幹事袁文川、技術總監艾拿臣及已開始離職前休假的行政總裁溫達倫都有出席。

足總主席貝鈞奇今日出席會議，與民政局討論新五年計劃。（資料圖片／袁志浩攝）

貝鈞奇在接受《香港01》查詢時透露會面氣氛良好，並指民政局相當關注審計報告揭露足總的各種問題，要求足總整治管理架構。他說：「足總肯定會繼續檢討、善用公帑，繼續每半年向局方匯報進度，相信政府方面也會加強監督。」

貝鈞奇承認，足總雖在部份地方未能達標，惟過去推行不少涉及大眾及基層的計劃，漸見成果，「足總要維持這些工作，當局沒可能一下子完全停止資助，相信撥款原則上會順着（通過的）方向走。」

足總雖被審計報告揭示管理問題、出席立法會公開聆訊表現亦欠佳，但似乎仍無阻會方順利獲得政府新一輪資助。（資料圖片／高仲明攝）

足總新五年計劃要獲得政府資助，尚餘最後兩步——撥款需先咨詢民政局體育委員會，再經民政局局長徐英偉審視，便可從藝術及體育發展基金（體育部分）中直接批出有關款項。貝鈞奇預計，撥款可於7月初順利通過。

審計報告揭露足總多項管治問題：（按圖放大）