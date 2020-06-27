【利物浦奪英超】曼城表敬意決列隊歡迎　利市或冒險辦勝利巡遊

利物浦提早7輪捧走英超，開季至今以近乎無敵姿態一放絕塵，令大部分對手心服口服。 冠軍塵埃落定，下月初曼城主場對利物浦，由「天王山之戰」變成例行公事。消息指主場的曼城有意按照近年傳統，列隊歡迎新科冠軍進場，或要與賽會商討特事特辦，暫時放寬社交距離限制。

曼城去季與利物浦鬥到煞科日，保持1分之差捧走英超，今季則水準下跌，老早被拋離，現時落後23分。曼市媒體《曼徹斯特晚報》指，雖然英超復賽後設下社交距離限制，但曼城賽前恭賀利物浦的儀式勢在必行。

原定的冠軍決定戰，因為冠軍已經決定，所以變成「尊嚴之戰」。（Getty Images）

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英超賽會訂明復賽後，雙方球員須從不同通道進場，亦禁止賽前握手。按照這些規條，列隊拍手歡迎的「贈興」場面亦要禁止。曼城將與賽會商討，能否以特別情况處理，或是遵守社交距離限制的方式歡迎利物浦球員。一些領隊認為，球員親自祝賀對手，除了表示尊重，是激勵他們要一雪前恥。若然列隊儀式一如既往舉行，相信不少球迷期待看到史達寧祝賀舊東家的場面。

若然如往年列隊歡迎，史達寧的動態必定成為焦點。（Getty Images）

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社交距離限制禁止市民聚集，避免傳播病毒。不過，利物浦30年來首奪頂級聯賽冠軍，球迷難掩興奮，昨晚便有以百計球迷到主場晏菲路球場外慶祝。利市議會亦知道市民的意願，希望舉行勝利巡遊。市議會正與球會商討計劃，希望在7月底可以舉行巡遊，慶祝期待已久的冠軍。市議會總裁利華斯（Tony Reeves）說：「只要確保安全，我們希望舉辦巡遊，紀念這個重要時刻。對這城市和市民都是。」

有些利迷從小孩年代一直等到，等到成家立室變大叔才望見愛隊捧盃，當然要大事慶祝。（Getty Images）

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英超第32輪直播賽程（按圖放大）：