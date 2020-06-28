【德甲】法蘭克福鐵血隊長的最後一役　不平坦球員生涯最終章

法蘭克福老將馬高盧斯（Marco Russ）宣布在今季結束後掛靴，結束職業球員生涯，並在德甲煞科戰面對篤定降班的柏達邦，今季首度列入大軍名單。 曾經擔任法蘭克福隊長的盧斯，球員生涯絕不平坦。他曾在早年患上睪丸癌，更帶病披甲出戰當季的升留級附加賽，如今終迎來球員生涯的最終章。

現年34歲﹑司職中堅及防守中場的馬高盧斯，早前透過法蘭克福的官方網站宣布在今季德甲完成後，將結束16年的球員生涯，在掛靴後將留在母會繼續服務，為球隊分析數據。

馬高盧斯近年深受阿基里斯腱傷患困擾，近兩季長時間養傷，法蘭克福在德甲閉幕戰主場鬥柏達邦，馬高盧斯今季首度入選聯賽大軍名單，可惜未有機會後備入替。

馬高盧斯在德甲煞科戰入選大軍名單，可惜未有機會披甲。（Getty Images）

馬高盧斯在1996年加入法蘭克福的青年軍，在2004年被提升至一隊，但球隊在2010/11球季不幸降班，盧斯受到禾夫斯堡的時任領隊馬加夫（Felix Magath）所賞識，轉投禾夫斯堡，短暫效力一個半球季後，隨即重投母會懷抱。

法蘭克福向該名效力球會超過20年的老臣子致敬。（法蘭克福Twitter截圖）

回歸法蘭克福後，馬高盧斯成為球隊必然正選，在15/16球季更首度戴上隊長臂章領軍出戰。盧斯的職業生涯及後遇上巨大的挑戰，他在一次藥檢中「肥佬」，但他堅稱自己是清白，及後醫生竟發現他體內有腫瘤，並確診他患上睪丸癌。

該季法蘭克福陷入降班危機，以第16位完成聯賽，需要與德乙第3位的紐倫堡爭奪餘下的德甲席位。當時已確診患癌的盧斯依舊以隊長身份出戰附加賽，雖然他在首回合「擺烏龍」並因累積黃牌而要停賽，幸好球隊最終在次回合擊敗紐倫堡，力保德甲位置，盧斯亦可安心治病。

馬高盧斯曾經以隊長身份領軍，出戰升留級附加賽。（資料圖片／Getty Images）

馬高盧斯極速擊退癌魔後，隨即積極回復比賽狀態，在2017年3月再度在德甲場上亮相。化身「抗癌勇士」的盧斯仍取得不少上陣機會，及後他在17/18球季中協助母會殺入德國盃決賽，並在決賽勇挫拜仁慕尼黑，奪得其職業生涯中唯一一項錦標。

馬高盧斯協助法蘭克福在兩季前的德國盃決賽，擊敗拜仁慕尼黑奪冠。（法蘭克福Twitter截圖）

盧斯隊友長谷部誠是德甲上陣最多的亞洲球員，細數披甲最多的20名亞洲球員：

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