【英足總盃】車路士曼城攜手報捷晉級　Big 6會師4強爭標

在周末上演的英格蘭足總盃8強戰，「Big 6」球隊分途出擊並攜手過關，將在4強會師爭奪今季的足總盃殊榮。 曼城憑迪布尼及史達寧各建一功，兩球淨勝紐卡素；車路士則由後備入替的巴克利一箭定江山，險勝李斯特城晉級。

曼聯與諾域治鬥到加時，由隊長哈利馬古尼攻入奠勝一球；阿仙奴則由施巴路斯在補時階段建功，以2：1絕殺錫菲聯晉級。在曼聯及阿仙奴分別驚險晉級後，曼城及車路士及後登場。

曼城在上輪聯賽不敵車路士確定無緣今季聯賽錦標後，將全盤注意力放在盃賽中，今仗重新出發作客紐卡素。「藍月亮」全場佔壓倒性的優勢，76%的控球率及20次的攻門，戰至上半場中後段加比爾捷西斯在禁區內博得12碼，「壽星仔」奇雲迪布尼操刀中鵠，以入球慶祝29歲生日，在37分鐘先開紀錄。

雖然主隊紐卡素全場僅錄得4次埋門，但亦有扳平的黃金機會，辛特麥斯明右路地波傳中，奧達文迪突然倒地使杜韋加爾（Dwight Gayle）在無人看管下起腳，但該名英格蘭前鋒在小禁區的射門一飛衝天，未能追成平手，麥斯明及主帥布魯士亦顯得一臉失望。大難不死的曼城，在兩分鐘後即由史達寧在禁區外熨射建功，奠定勝局，以2：0擊敗「喜鵲」晉級，將與阿仙奴爭入決賽。

車路士險勝李城晉級 林柏特唔收貨：未見過踢得咁差

另外，車路士硬撼李斯特城爭奪4強席位，兩軍在半場互無紀錄，最終「車仔」由後備入替的巴克利一箭定江山，險勝晉級，並在4強迎戰曼聯。

雖然球隊順利晉級，但車路士主帥林柏特似乎不太滿意球隊的表現，「球隊在上半場的表現是我上任以來看過最差的45分鐘，所以我立即作出3個調動，雖然球隊表現隨即有所改善，但仍然未夠好，今場勝仗我認為有幸運成份。」