【德甲】不離不棄留史特加助拳　高美斯領球隊升班後光榮引退

前德國國腳馬里奧高美斯（Mario Gomez），近年重投母會史特加的懷抱，並跟隨球隊降落乙組。馬里奧高美斯在煞科戰中攻入一球，雖然被達斯泰特反勝，但無礙史特加以亞軍完成聯賽，來季重返德甲。不過，高美斯將不會隨隊升上德甲，而選擇結束他的職業生涯。

德國老牌球會史特加在去季降落乙組，在德乙僅度過一個球季後，便以聯賽亞軍重返德甲。史特加在煞科戰鬥達斯泰特（Darmstadt），即使以1：3領先下被逆轉，但未有影響他們來季的升班資格。

史特加的老將馬里奧高美斯在今仗為球隊打開紀錄，豈料這個入球亦是他生涯中的最後一球。該名7月滿35歲的前德國國腳，決定在母會重返德甲後，宣布結束17年的職業生涯。

馬里奧高美斯在生涯最後一仗雖然有進帳，但未能以勝利完成賽事。（Getty Images）

2003年，高美斯在史特加開展他的職業生涯；17年後，史特加成為他球員生涯的最後一站。馬里奧高美斯表示在母會掛靴，是他的生涯中的最大夢想，而高美斯向德國傳媒透露，早在季初已有退役的計劃，「我希望以德甲球員的身份高掛球靴，而我在季初已深信球隊將會升班，所以今季甚有可能是我的職業生涯的最後一季。」

史特加眾隊友捧起馬里奧高美斯，慶祝他光榮引退。（Getty Images）

馬里奧高美斯是史特加的青訓產品，他在2005/06球季在一隊獲得重用，及後一季更協助史特加贏得聯賽冠軍，在2007年更獲膺為德國年度最佳足球員。高美斯在24歲時，他的足球生涯更上一層樓，被班霸拜仁慕尼黑羅致，轉會後再度展示個人的入球能力，在2010/11球季勇奪聯賽神射手的殊榮，而他在效力期間贏得德甲及歐聯錦標。

高美斯在效力拜仁慕尼黑期間，曾經高舉德甲及歐聯錦標。（資料圖片／Getty Images）

雖然高美斯連續兩季分別轟入39及41球，但他的生涯卻受傷患影響，初來報到的文迪蘇傑順勢搶得正選，使高美斯的上陣機會大減，結果在2013年7月轉戰意甲並加盟費倫天拿。

高美斯在德國以外的日子過得並不順遂，在征戰意大利及土耳其後，在2016年夏天重回德國的禾夫斯堡，效力僅一年半後，他終於回歸母會史特加。不過，史特加的戰力今非昔比，在去季淪為護級分子，以尾三完成聯賽，更在附加賽不敵柏林聯降落乙組。

有情有義的高美斯，決定留隊助拳，在球員生涯最後一個球季以升班為目標。雖然高美斯年屆34，但他的質素仍然足以應付德乙，在今季為史特加攻入7個聯賽入球。

馬里奧高美斯生涯效力過的球會：

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馬里奧高美斯曾經3度贏得德甲冠軍，在外借比錫達斯期間亦助球隊捧走聯賽冠軍，加上歐聯及德國盃等殊榮，他的球會生涯成就非凡。不過，高美斯是近代罕見的高大中鋒，他自2007年起首度為國效力，在2018年世界盃亦入選大軍名單。

高美斯代表德國隊上陣78次，但卻與大賽錦標無緣，他在2008年歐洲國家盃決賽不敵西班牙，及後在2010年南非世界盃再負西班牙，結果只能以季軍完成賽事。德國在14巴西世界盃登頂，偏偏高美斯卻因傷患問題而錯過當屆賽事。

馬里奧高美斯雖然效力國家隊逾10年，可惜與大賽錦標無緣。（資料圖片／Getty Images）

馬里奧高美斯多次代表德國出戰大賽戰績：