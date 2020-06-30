【意甲】恩沙基再做升班專家　首季領軍提前七輪奪意乙冠軍

英超有高普帶領利物浦破紀錄提早7輪封王，意乙凌晨亦出現相同紀錄，出自一代意國尖刀恩沙基（Filippo Inzaghi）。 「大恩」凌晨帶領賓尼雲圖在意乙聯賽取勝，餘下7仗已拋離次席球隊24分，首季上任便領軍重返意甲。來季恩沙基兄弟，勢將再次在場上對決。

賓尼雲圖上下為今仗早有準備，穿上寫着「紀錄」和「A」的T恤，預備慶祝升班。他們藉效力過卡利亞里的前鋒馬高沙奧（Marco Sau）於下半場中段一箭定江山，主場1：0擊敗祖雲史達比亞（Juve Stabia）。他們賽後遠遠拋離次席球隊克羅托內，追平阿斯科利在1977-78年球季的紀錄，當時賽制仍為「兩分制」。

恩沙基不論當球員或教練，一舉一動都充滿激情。（Getty Images）

恩沙基賽後受訪稱為了這天，等待4個月。他指兩年前已向球會主席承諾，會帶領此球隊奪標，所以一直等待球會接洽他：「當球會主席接觸我，我知道會奪得錦標。這是賓尼雲圖值得記念的一天」。但他坦言未想過追平紀錄。

恩沙基（左）強調，曾向主席維戈列圖（中）承諾奪冠，講得出做得到。（Getty Images）

自從恩沙基在2015年離開AC米蘭，轉戰當時意丙威尼斯，幾乎領軍在兩季內連升兩級，惜在意乙升班附加賽出局。在乙組展現功架，上季獲得意甲博洛尼亞垂青，但開季首21仗聯賽只得兩勝，面對胞弟施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）季中被辭退。

賓尼雲圖打出飛躍一般的球季，強勢闖意甲。（Twitter）

「大恩」的教練生涯：

幸而，「大恩」今季接掌賓尼雲圖，再現「升班專家」本色。去年10月作客不敵佩斯卡拉後，截至今仗保持連續23仗意乙不敗。「大恩」將要着手來季，避免賓尼雲圖重蹈覆轍。2017-18年球季首戰意甲，開季首13仗聯賽竟然全敗，創下五大聯賽的紀錄。「大恩」來季重返意甲，又有機會挑戰本季愈戰愈勇的拉素，同室操戈與「細恩」鬥法。

「細恩」退役後一直在拉素執教青年隊，直至2016年執掌一隊，成績穩步向上。（Getty Images）

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