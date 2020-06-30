【女排】日本主攻手等不到東京奧運　延期1年帶來絕望真相

奧運延期，誰之過？ 自己國家辦奧運可一不可再，運動員爭取入圍的動機更大。可惜，歲月不饒人，延期一年要了不少選手的生涯。為日本女排打破奧運獎牌荒的「大槌手」新鍋理沙，昨日宣布退役。道盡原委，不離這一句：「1年，很長很長……」

日本女排聯賽球隊久光製藥，昨日（29日）召開網上記者會。新鍋換上一襲白色長裙，宣布今天起離開職業排球。她表示近年受傷患困擾，1年後難以打出自己滿意的水平，「現在引退，是否不負責任呢。但勉強打下去，無法十全十美，我不能接受」。

新鍋理沙為日本女排貢獻良多。（SAGA久光スプリングス）

1年後如果疫情未再惡化，延期的東京奧運應可開幕，新鍋卻等不到這一天。她在2015年已因傷退出國家隊，因此錯過翌年里約奧運。2017年，國家隊由名將中田久美接掌，新鍋重新入隊，同年協助日本於十年來首次奪得亞洲冠軍。不過，新鍋當時已受傷患困擾，右手食指近手掌的位置持續感到痛楚，結果在本年4月在該位置的韌帶施手術治理。

新鍋擔任大槌，去年仍為日本出戰世界賽。（Getty Images）

新鍋本就打算放手一搏，爭取在東京奧運出場，然後退役。延期一年，如晴天霹靂，「絕望。1年，很長很長」。她不得不思考去向，雖然有更多時間復元，但懷疑能否回復以往的水平。每年5月跟球隊相討去向，新鍋選擇引退，「站在場上，不能打出滿意的排球，自己必定耿耿於懷。與其勉強去打，我決定乾脆作個了斷」。

新鍋理沙在倫敦奧運為日本立下汗馬功勞，可惜無法再踏奧運場。（Getty Images）

29歲的新鍋，身高1.75米，擔任主攻手。她於2011年起代表日本國家隊，翌年助日本隊在倫敦奧運奪得銅牌，相隔28年再次踏上頒獎台。而在國內聯賽，她自09年起效力久光製藥，2013-14年球季獲選為最有價值球員，近季亦助球隊一再奪得聯賽冠軍。