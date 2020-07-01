英超｜曼聯費南迪斯轟兩球挫白禮頓　15場不敗強勢僅次一歐陸勁旅

曼聯靠小將格連活特開紀錄，加上波基斯費南迪斯梅開二度，在英超作客以3：0輕取白禮頓，各項賽事連續15場不敗。

曼聯上場英足盃輪換大部分主力，作客諾域治苦戰120分鐘才贏2：1晉級，到當地時間昨晚（6月30日）的英超，曼聯一眾主力重返正選，「618」組合保羅普巴及波基斯費南迪斯正選披甲，與格連活特、安東尼馬迪爾及拉舒福特攻堅。

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今場曼聯上力快，反客為主，在12分鐘，普巴在禁區頂引球推進，吸引白禮頓球員注意，之後橫傳費南迪斯，這名葡萄牙中場遠射中柱，為白禮頓後防敲響警號。

4分鐘後，曼聯右路策動攻勢，雲比沙卡傳予格連活特，這名18歲小將突入禁區，在白禮頓後衛夾擊前起腳射入，為曼聯先開紀錄。格連活特今季英超累積入6球，他是自03/04球季的朗尼（為愛華頓射入9球）後，單季英超入球最多的18歲或以下球員。

格連活特入球片段：

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曼聯上半場控制戰局，費南迪斯之後有兩次死球處理，一次主射罰球高出，另一次開角球予哈利馬古尼頂高。29分鐘，費南迪斯及普巴重演之前的中柱射門攻勢，當時勞基梳爾底線傳中，門前無人接應，禁區外的普巴控球，吸引到兩名白禮頓守衛注意，他輕輕橫傳，予費南迪斯遠射破門，曼聯拉開到2：0。

費南迪斯遠射入球片段：

換邊後，曼聯靠一次精彩的快速反擊擴大優勢，防中尼曼查馬迪後半場凌空斜傳，格連活特左路接應，長驅直進，至禁區角傳中至後柱，費南迪斯第一時間抽射入網，在50分鐘贏到3：0。費南迪斯加盟曼聯後，各項賽事13次上陣，製造了10個入球，分別是6入球及4助攻，同期數據冠絕英超。

費南迪斯下半場入球片段：

在下半場中段，曼聯領隊蘇斯克查陸續換走主力，由麥湯米尼、班頓威廉斯、安達斯彭利拿、恩哈路及丹尼爾占士入替，控制力減弱，白禮頓搶回一些攻勢，幸曼聯門將迪基亞穩健，才保住清白之身，最後曼聯作客以3：0大勝。曼聯32戰得52分，與狼隊同分，但靠較佳得失球排名第5位。

迪基亞精彩撲救片段：

曼聯各項賽事近15戰不敗，錄得11勝4和，在現時歐洲5大聯賽當中，走勢之強，僅次於25場不敗的德甲班霸拜仁慕尼黑。領隊蘇斯克查賽後說：「我們的球員有自信是有原因的，他們真的踢得非常好。我們的球隊有實力，球員狀態好，有力競爭更佳的排名。」

蘇斯克查賽後盛讚費南迪斯。（路透社）

蘇斯克查還提到兩名入球功臣，對於梅開二度的費南迪斯，他說：「我們有多個改變戰局的球員。我們本身擁有一些頂尖的球員，加上費南迪斯來到，實在太美好！他為我們帶來勝利者的心理質素，對他而言，99%並不足夠，他喜歡十全十美。」

格連活特今場有入球又有助攻，亦獲蘇斯克查大讚，他指聯賽停擺有利格連活特上位，他說：「我們都知道格連活特入到類似的入球，但他的身體比以前強壯，這得益於聯賽停擺。他有時間去增加肌肉，你可以見到這對他的好處。我們都為他的未來感到興奮及期待。」