英超｜曼聯快速反擊入球媲美C朗經典　網民激讚一個低調之人

曼聯昨晚以3：0作客贏白禮頓，其中第3球的波基斯費南迪斯所入的快速反擊十分精彩，名宿兼評述員加利尼維利更指這球比得上2009年對阿仙奴時，C朗拿度、朗尼及朴智星的經典反擊入球。Reddit的網民亦熱烈討論這個入球，他們認為這球最大功臣不是費南迪斯或者助攻的格連活特，而是尼曼查馬迪！

這個入球在50分鐘出現，當時曼聯已領先2：0。攻勢源自曼聯中堅哈利馬古尼在禁區頭槌解圍，防中馬迪接應，他心口一控，已有白禮頓球員迫到。不過，馬迪藝高人膽大，球不着地，馬上「窩利」長傳，轉移至左邊路。

曼聯對白禮頓3：0入球逐格睇：

這記長傳彈一彈地，已到前場，彷彿教了格連活特走位。年輕力壯的格連活特大步推，至禁區頂角傳中至遠柱。在禁區內的兩個白禮頓守衛，將注意力放在拉舒福特及安東尼馬迪爾身上，沒有人理會遠柱的費南迪斯。

今場快速反擊入球片段：

當白禮頓守衛發現傳中過頭至遠柱，為時已晚，他們一轉頭，已見費南迪斯凌空起腳，抽射入網，為曼聯拉開到3：0。這個攻勢由馬古尼解圍開始起計，至費南迪斯入波，全程12秒。

今場做評述員的曼聯名宿加利尼維利認為這個入球完美，他說：「這個反擊的速度很快，馬古尼頭槌解圍得好，夠高又夠遠，之後到馬迪妙絕的傳球，分波出去。拉舒福特有速度去衝，代表丹般恩要補位，所以費南迪斯在遠柱無人看管。整個組織都完美，這個入球很精彩！」

評述員兼名宿加利尼維利認為，這個反擊入球完美。（網上截圖）

加利佬及部分網民表示，今場的反擊入球，令他們想起2009年對阿仙奴的C朗入球。（Getty Images）

這個反擊入球更令加利佬憶起11年的一個經典入球，在2009年歐聯4強對阿仙奴時，C朗、朗尼及朴智星合力炮製了一個教材式的反擊入球。當時，C朗在後場後腳傳予朴智星，朴智星推一步，斜傳予左路的朗尼。朗尼推到禁區邊，再地波斜傳到另一邊，由C朗射入。

加利仔認為今場的反擊入球可媲美2009年C朗這一球：

Reddit的網民亦熱烈討論這個入球，但獲得網民最多讚譽的，並非入球的費南迪斯或者助攻的格連活特，而是在後場轉方向的馬迪。有人認為馬迪這球有沙比阿朗素的影子，有人指狀態好的馬迪仍然是英超最好的防中，有人慨嘆馬迪雖好，可惜已年老，但他仍是保羅普巴及費南迪斯的最好拍檔。

馬迪狀態回升，對曼聯中場有極大幫助。（路透社）