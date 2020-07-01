英超．球評｜曼聯正選替補實力差距大　普巴費南迪斯還需馬迪支持

繼上月中對熱刺的12碼，令人期待的曼聯「618」組合在昨晚再合力炮製入球，保羅普巴橫傳，波基斯費南迪斯遠射破網，助球隊以3：0大勝白禮頓。 普巴及費南迪斯的拍檔不但提供創造力，還加強曼聯在對手禁區頂的威懾力，好像有兩枝大炮隨時向龍門開火，令人防不勝防。不過，曼聯近幾場比賽浮現一大問題，就是正選與替補間的實力差距很大，可說判若兩隊。

疫情後復賽第一場對熱刺，普巴後備入場博12碼，由費南迪斯射入，算是兩人一次間接合作製造入球。在當地時間昨晚（6月30日）對白禮頓的英超，他們統治了白禮頓的禁區頂，並直接連線，炮製了第二個入球。

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普巴搭起炮台 費南迪斯發炮

當時是29分鐘，勞基梳爾底線傳中，門前略過，落在禁區外的普巴腳下。普巴一控球在腳，即引來白禮頓後防的注意，但普巴很聰明，輕輕橫傳，讓後上的費南迪斯遠射，為曼聯攻入2：0的入球。

費南迪斯遠射入球片段：

這個簡單的進攻套路，其實差點為曼聯在12分鐘先開紀錄。當時的情況十分相似，普巴在禁區頂偏右推進，吸引白禮頓球員注意，之後橫傳費南迪斯，但這名葡萄牙新援一射中柱，未能建功。這兩次進攻的模式幾乎一樣，普巴控球吸引注意，為費南迪斯製造空位遠射。

普巴技術出眾，又有埋門能力，他往往能吸引對手至少兩人的吸引力。（路透社）

遠射是破密集的利器，有段時間，曼聯中場欠缺遠射能手，或者只得普巴一個，若普巴遭重點防守的話，曼聯就失去遠射能力。不過，費南迪斯的加盟就解決了這個問題，他既可提供多一個遠射點，也能分擔普巴的防守壓力，達至1+1>2的效果。

費南迪斯曾表示，他跟普巴的思維很接近，從今場的傳球數據看，兩人亦有很多互傳。普巴今場傳了8球給費南迪斯，是他傳波最多的目標；同樣地，費南迪斯今場6次向普巴傳球，也是他最經常找到的傳波目標。不過，費南迪斯賽後就叫大家不要聚焦他跟普巴，「我們兩個一起踢得很開心，但我其實跟任何人拍檔都高興。」

費南迪斯及普巴慶祝入球。（Twitter）

擁有兩名頂尖的進攻中場，不但為曼聯提供遠射，還可為前鋒帶動空位，以及輸送彈藥。領隊蘇斯克查在今場比賽前講過：「前鋒知道身後有人可以創造攻勢，費南迪斯可以在沒有空間之下都創造到，普巴也做得到。他們有創造力、傳球等個人能力。作為前鋒，在他們兩人前面踢波是一種快樂。」

蘇斯克查續說：「我當年也有這種感覺，我身後有史高斯、華朗、碧咸、傑斯……可以在他們前面踢前鋒，感覺美好。我們現在可以有不同變化，費南迪斯可以踢中路，其實左路、右路都可以，無論踢8號位，還是10號位也勝任。普巴也是一樣。」

名宿艾拉認為馬迪（中）是今場表現最好的球員，也是中場不可或缺之人。（路透社）

艾拉：馬迪才是MVP

雖然「618」中場組合攻力有保證，但中場更需要的是攻守平衡。在曼聯名宿艾拉眼中，他認為防中尼曼查馬迪才是最重要。他說：「大家總是談論費南迪斯及普巴，那麼馬迪呢？對於而言，他才是今場的最佳球員。如果沒有他，我不認為費南迪斯及普巴可以發揮得這樣好。」

在中場3人組，馬迪的位置靠後，在普巴及費南迪斯之後，球隊進攻時，他不顯山、不露水，觀察戰局，為助攻的左右兩閘補位，隨時準備阻上對手的快速反擊。在轉守為攻上，他的傳球及視野更是隊中數一數二，在曼聯今場第3個入球組織中，就見到馬迪分波的技術。

曼聯對白禮頓3：0入球逐格睇：

從能力上，馬迪是普巴及費南迪斯的最強後盾，但這名塞爾維亞防中今夏即將32歲，急需接班人。麥湯米尼及費特洛迪古斯勤力有餘，作為工兵尚可，但位置感及分波俱未到馬迪的水平。如果曼聯未來要加強實力，需要羅致一位年輕版的馬迪，否則就要寄望麥湯米尼的成長。

部分副選實力遠遜正選

曼聯上場英足盃輪換陣容，收起多名主力，結果作客諾域治要踢得加時才險勝2：1晉級，今場對白禮頓領先3：0後，蘇斯克查亦換入麥湯米尼、班頓威廉斯、安達斯彭利拿、恩哈路及丹尼爾占士，保留主力體力。

連格（左）在上場英足盃正選上陣。（Getty Images）

不過，在普巴及費南迪斯離場後，曼聯中前場控制力及創造力大減，彭利拿及丹尼爾占士與正選的實力差距頗大。在上場對諾域治的英足盃，亦見到桑馬達及連格在進攻上無甚貢獻。這些替補球員一旦登場，取代正選，曼聯的場面控制及組織即時大打折扣。

今季餘下英超賽事會以一周雙賽形式到尾，賽程非常密集，若果普巴、費南迪斯、拉舒福特等一直健康勇銳，曼聯當然可以保持現時的佳態及實力，但萬一其中一兩名主將受傷倦勤，要不得不起用連格、彭利拿等頂上，曼聯的戰鬥力會受明顯影響。長遠而言，曼聯要逐步清走這班實力離正選太遠的替補，另覓新兵，增強板凳深度。