【足球轉會】盤點免簽筍盤　曼城看中阿基　車路士買入韋斯咸天才

今夏足球轉會窗隨疫情延期，但不少球員已於6月30日約滿離隊，市場湧現一批免簽筍盤。與此同時，不少球隊已陸續簽入新兵，已買入兩員猛將的車路士再次出手，成功得到韋斯咸防守中場迪格蘭賴斯。 失去利萊辛尼的曼城，並不急於找尋替補翼鋒，反而盛傳看中般尼茅夫中堅尼敦阿基。

6月30日約滿的球員，部分沒有跟球會續臨時合約到季尾，如利物浦右閘尼達利基尼（Nathaniel Clyne），般尼茅夫三子：包括翼鋒賴恩費沙（Ryan Fraser）、佐敦艾比（Jordon Ibe）和前鋒迪科爾（Jermain Defoe），以及拒絕曼聯新約的新星安祖高美斯（Angel Gomes）。

今個球季在新冠肺炎疫情籠罩之下，各球會收入受不同程度打擊，預料在收購方面會轉趨謹慎，連盛傳有意買入多蒙特翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）的曼聯，也表明不會付出超過5000萬英鎊收購辛祖，不到多蒙特開價的一半。

球會莫財變相令一班免轉會費的球員成為香餑餑，以下十位球星相信會最受歡迎：

【今夏十大免簽搶手貨】

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車路士與曼城為阿基爭崩頭

拒絕跟曼城續約的翼鋒利萊辛尼（Leroy Sane），盛傳轉投拜仁慕尼黑多時，至今日終於落實。失去陣中次席助攻手，主帥哥迪奧拿認為陣中有不少同類球員，並不急於找尋替補。藍月亮今季因中堅拿樸迪季初重傷嚴重影響部署，因此今夏將轉會重點放在物色中堅之上，他們被指看中般尼茅夫25歲中堅尼敦阿基（Nathan Ake）。

然而曼城要跟近期在轉會市場相當活躍的車路士競爭。藍戰士今季輪流使用魯迪格（Antonio Rudiger）、安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）、葛特蘇馬（Kurt Zouma）、湯姆利（Fikayo Tomori），恰巧這四個中堅均為右腳球員，因此他們看中天生左腳的阿基不足為奇。

來自荷蘭的尼敦阿基，本身正是車路士青年軍出身，曾為一隊17次上陣，至2017年以2000萬英鎊被賣往般尼茅夫。據指轉會合約附帶回購條款，估計令車路士佔有優勢。

【同場加映：車路士同學會】

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林柏特看中韋斯咸師弟

車路士早前已購入阿積士攻擊球員薛耶治（Hakim Ziyech）和RB萊比錫前鋒迪姆華拿（Timo Werner），他們同時跟多個球員扯上關係，除尼敦阿基外，其中一人正是拒絕跟曼聯續約的19歲新星安祖高美斯（Angel Gomes）。據悉車路士開出高薪合約力邀此子加盟。

與此同時，車路士被指亦有信心今夏以4500萬英鎊簽入迪格蘭賴斯（Declan Rice）。有趣的是，這個21歲英格蘭新晉國腳同樣是車路士少年隊出身，14歲的時候被藍軍放走後才轉投倫敦另一球會韋斯咸。林柏特被指希望將他改造為中堅，韋斯咸開出7000萬英鎊標價，不知最終能否成事。

【車路士盛傳今夏收購球員】

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【今夏已落實轉會】