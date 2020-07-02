【英超】車路士李斯特城齊敗陣　歐聯席位四爭二掀大亂鬥

曼聯及狼隊在聯賽重開後未嘗一敗，為爭取來季歐聯資格，急起直追。現於爭逐戰上領先的車路士與李斯特城，在今輪聯賽齊齊輸波，使第3至第6位僅相距3分。

曼聯早前3球輕取白禮頓，各項賽事連續15場不敗；狼隊在上周末一球小勝阿士東維拉，復賽後3連勝，兩隊暫時同得52分，分別佔據聯賽的第5及第6位。兩支「追兵」氣勢如虹，誓要爭取來季歐聯資格。

曼聯氣勢如虹，早前3球輕取白禮頓，連續15場不敗。（路透社）

第4位的車路士在今仗「倫敦打吡」作客韋斯咸，雙方各有所求，榜下游的韋斯咸亦要爭分護級。主隊在上半場中段一次角球攻勢由蘇錫克（Tomas Soucek）先入球，但VAR再度有爭議性判決，當時倒地的安東尼奧在越位位置，結果VAR判入球無效。

今仗穿新一季球衣出戰的車路士，及後由基斯甸普列錫博得12碼，並由韋利安操刀建功，在42分鐘先開紀錄。「鎚仔幫」在補時階段，蘇錫克再度憑角球攻勢建功，今回沒有VAR「阻頭阻勢」，半場追成1：1平手。

韋利安以死球梅開二度，惜未能為球隊帶來3分。（路透社）

韋斯咸在易邊後反超前，安東尼奧在禁區內疑被魯迪格拉跌，但球證未有示意。他隨即繼續進攻，並接應隊友橫傳，撞射入網。車路士往後時間由「死球專家」韋利安建功，72分鐘罰球妙射扳平。車路士在末段全軍壓前，務求全取三分，豈料被韋斯咸一次反擊絕殺，耶莫蘭高面對魯迪格扣入大位，左腳施射得手，射成3：2，令車路士全失三分。

韋斯咸的耶莫蘭高（7號）完場前反擊得手，絕殺車路士勝出「倫敦打吡」。（路透社）

李城頹勢未止 復賽後未響勝鼓

至於第3位的李斯特城，在英超重開後可謂「頹到爆」，在前線主力華迪及占士麥迪臣狀態回落，復賽後仍未敲響勝鼓。球隊作客愛華頓，「拖肥糖」由李察利臣及施古臣各建一功，上半場領先兩球。李城的伊恩拿祖下半場扳回一城，追成較接近紀錄。及後愛華頓後防自製險象，門將比克福特接球「甩手」，幾乎累米高堅尼擺烏龍，幸好堅尼及時在白界線前解圍，力保2：1的勝局。

李城尖刀華迪啞火，球隊在復賽後仍未打開勝利之門。（路透社）

李斯特城與車路士雙雙失分，最高興的莫過於曼聯及狼隊，因為兩支追兵與歐聯席位的差距在一夜之間收窄。李斯特城以55分續居第3位，車路士則1分落後排第4，4支球隊僅相距3分，歐聯席位誰屬仍有不少變數。

英超第3至6位爭奪歐聯資格形勢：

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：