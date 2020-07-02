【英超】奧巴美揚梅開二度創紀錄　阿迪達費盡唇舌求盡快續約

阿仙奴在英超重開後，雖然經歷兩連敗，但逐步重拾狀態。「兵工廠」今仗在主場4球大破榜末的諾域治，取得久違的大勝。 諾域治後防兩度「送禮」，阿仙奴隊長奧巴美揚悉數把握，梅開二度領軍大勝外，亦創下阿仙奴最快攻入50個英超入球的紀錄。

英超重開後，阿仙奴狀態逐步回升，今仗主場迎戰「包尾」的諾域治。客軍後防今仗失誤頻頻，多次出現致命失誤。諾域治門將告魯爾接應隊友回傳，奧巴美揚隨即衝前施壓，該名荷蘭門將希望扭過對手。可惜，理想與現實往往有落差，奧巴搶去告魯爾的腳下球並射入空門，在33分鐘打開紀錄。4分鐘後，奧巴助攻格列沙加勁射，射穿告魯爾「大細龍門」入網，擴大至兩球領先。

諾域治門將告魯爾出現致命失誤，被奧巴美揚搶去腳下球並射入空門。（路透社）

諾域治後防在下半場繼續「失誤放題」，迪米斯（Josip Drmic）回傳將皮球踢回自己禁區，奧巴美揚再度成為得益者，面對告魯爾輕鬆射成3：0。由修咸頓外借至阿仙奴的守衛薛迪索拉斯（Cedric Soares）一直養傷，至今仗首度披甲上陣，後備入替比利連僅229秒便取得兵工廠首球，在禁區外遠射得手，為阿仙奴「埋齋」，4球大破諾域治，以46分升上聯賽第7位。

首度披甲的薛迪索拉斯上陣不足4分鐘，便攻入首個阿仙奴入球。（路透社）

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今仗梅開二度的尖刀奧巴美揚，累積為阿仙奴貢獻51個聯賽入球，成為兵工廠史上最快攻入50個聯賽入球的球員。奧巴在2018年初加盟阿仙奴後，僅花79場便達到50球的里程碑，以4場之差打破球隊傳奇亨利所保持的紀錄，成為阿仙奴第一人。奧巴美揚及後在Instagram發文慶祝，稱這是作為球員的光榮時刻。

奧巴美揚在79場轟入50球，成為阿仙奴第一人。（路透社）

英超第3至6位爭奪歐聯資格形勢：

奧巴續約有進展 阿迪達讚譽有嘉「再笠高帽」

奧巴美揚與阿仙奴的合約在明年屆滿，至今在續約上未達共識。奧巴在場上的表現，印證他是隊中不可或缺的一員，所以主帥阿迪達多次開腔希望挽留。阿迪達在賽後訪問時，再度盛讚奧巴是頂級球員，並希望與他繼續合作關係。

阿迪達稱：「奧巴美揚在短時間累積超過50球，證明他的入球能力，亦證明他在隊中的重要性，希望他在未來可以為阿仙奴攻入100球。球隊與奧巴在續約方面有進展，而他十分樂意留隊，我與奧巴之間亦相當合拍，他十分理解我的足球理念。」

阿迪達盛讚奧巴美揚外，亦稱奧巴續約有進展。（路透社）

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