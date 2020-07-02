【英冠】韋根申破產保護或降英甲　港資班主上月股權異動無助救亡

曾奪得英格蘭足總盃、由香港資金擁有的英冠球會韋根，宣布申請破產保護。管理英冠以下聯賽的英格蘭聯賽會（EFL）隨即宣布，韋根將被扣12分，執行時間視乎球隊最終排名。 韋根一個月前才經歷易主，惟球會受新冠肺炎疫情拖累，最終宣布「捱唔住」。破產管理人表示首要工作是確保球隊完成賽程，並找尋買家接手。

EFL的聲明指，韋根已確診委任管理人，正處理破產保護狀態，按例須扣12分。如果韋根本季最終排名在安全線上，將被扣分。若排名在降班區，罰則將於來季英甲開季時執行。

韋根剛仗主場大勝史篤城3比0，卻要面對破產問題。（Getty Images）

12分對於護級球隊當然打擊甚大，但韋根會否被「扣到降班」實言之尚早，皆因球隊已開動著名的「護級模式」。韋根在本季英冠長處大部分時間處於安全線下，但在賽季休戰前開始復蘇，不僅作客擊敗現處榜首的列斯聯，近9仗聯賽更取得6勝3和，並連續7仗保持清白身。他們在復賽後3仗全勝，一下子升上14位。球隊現積50分，領先尾三但少踢一場的侯城8分。保持「護級模式」，韋根或有機會毋懼扣分，保住英冠席位。

護級隊可以連續7場不失球，近來戰績可謂技驚四座。（Getty Images）

韋根在2018年11月易手，前班主韋蘭家族以2200萬鎊售予港資公司「國際娛樂」。國際娛樂主席蔡朝暉有福建背景，曾奪德州撲克世界冠軍，而公司當時主要業務包括在菲律賓首都馬尼拉經營酒店，及出租物業供營辦賭場。本年1月，前東方龍獅主教練司徒文俊加入韋根，擔任管理職務。

球隊上手班主韋蘭家族，最大貢獻是首次贏得足總盃。（Getty Images）

及至本年6月4日，EFL經過審批，包括考慮買家有否能力支持球會營運至下一球季等，決定批准國際娛樂售予財團Next Leader Fund ，該財團當時亦由蔡朝暉持較多股份。國際娛樂出售韋根時，曾在港交所發通告解釋球會財政表現一直欠佳，加上英冠的經濟效益不理想，又受疫情影響，而脫歐更為英國的經濟發展帶來長期影響。

韋根領隊曲克正帶領球隊護級。（Getty Images）

6月24日，原先持較少股份的拍檔歐陽偉基變成大股東，擁有超過75%股權。惟事情峰迴路轉，歐陽偉基成為班主不足一個月，球會委任破產管理人及清盤官，似做好準備。管理人聲明指韋根的營運狀况受賽季暫停打擊，「新冠肺炎引致停賽，明顯大大影響球會近來的財政」現正物色買家拯救韋根，保障職員的生計。

新冠肺炎打擊小球會，韋根大受壓力下宣布破產保護。（路透社）

韋根在2013年爆冷擊敗曼城，奪得球會首次足總盃，可惜當季護級失敗。球隊及後兩度降至英甲，均在接著一季升回英冠。舊班主韋蘭對事件大表震驚，稱會留意發展，考慮是否伸出援手。

韋根在馬天尼斯（右）帶領下，2013年奪得足總盃。（Getty Images）

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