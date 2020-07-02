【英超】曼城利物浦大戰變例行公事　哥帥談下季斷言辛祖不再來

英超明晨有一場榜首大戰，曼城主場對利物浦。隨着「紅軍」上星期封王，勝和負變得不再重要。 曼城衛冕失敗，陣容進入換班期，正著手展望來季。談增兵，自然又要與英格蘭快翼查頓辛祖拉上關係。不過，領隊哥迪奧拿聞言，決絕得連說三次「不」。

哥迪奧拿在賽前記者會，談及來年組軍事情，被問到辛祖會否有機會回歸曼城。哥帥直言：「不，不，不。他之前決定走，點解會決定返嚟？佢決定去多蒙特，因為想一年後返嚟。聽落完全唔合理。」哥帥稱球會當初希望辛祖，如艾利加西亞（Eric GARCIA）及菲爾科頓（Phil FODEN）留效，但他正如現在的辛尼，決定離開，「他根本不想留低，我不認為他想回來」。

哥帥有盤好大的棋要捉，未來一季陣容需要大革新。（Getty Images）

曼城今季爭取三連冠失敗，隨著近季陸續有主將離開，換血難免。哥帥分析去季末有高柏尼離隊，今季後則是大衛施華，費蘭甸奴與阿古路都只餘一季，無論如何都要交接，「我們當然想過去十年並肩作戰的球員留下來，他們都不可或缺。不過，球隊會成長，重建在所難免。」。

辛祖在2017年為曼城出戰青年足總盃，同年決定離隊。（Getty Images）

辛祖在曼城青年軍磨練兩年，未升上一隊前已轉投德甲多蒙特。2017年在彼邦出道，3年間已成為世界上最受注目的新星之一。辛祖傳聞不絕於耳，如近日傳聞曼聯有意羅致，但出價最多5000萬鎊。

辛祖成為多蒙特主力，惹來各方期待，轉會似乎是時間問題。（Getty Images）

至於變成例行公事的榜首戰，哥帥與利物浦領隊高普均表示認真看待。但哥帥稱更大的挑戰，在對戰阿仙奴的足總盃準決賽，以及對皇家馬德里的歐聯16強次回合。他矢言要在餘下時間一改本季表現不穩的問題，先取足總盃，再應付歐。

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