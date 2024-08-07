全紅嬋教練陳若琳｜高台最美公主26冠奧運5金牌　滿身傷患退役

全紅嬋接連贏得兩屆奧運會跳水金牌，其實她的教練陳若琳來頭更猛。陳若琳當年在里約奧運完美落幕後，本來又是另一個4年的開始。4年時間，長與短因人而異，但對陳若琳來說，太長了。「這4年實在不容易，太多傷患了，有時覺得自己走不下去。」在里約奧運雙人跳水拿下個人第5金後，一代「高台跳水公主」正式宣布退役。



雖然談起跳水，最令人印象深刻的總是郭晶晶，吳敏霞等名字。的確，在中國跳水隊內，要在一大班冠軍級師姐下脫穎而出，實在是太難。結果，陳若琳決定往高處跳，在10米台跳出自己的傳奇。

自伏明霞退役後，陳若琳於08年替中國隊重奪失落8年的女子10米高台金牌，亦是她的成名作。（Getty Images）

命中註定10米台

2006年以14歲之齡夥拍師姐賈童勇奪首個10米高台的世界冠軍後，陳若琳就注定和10米台結下不解之緣。2年後的北京奧運，首次參賽的陳若琳就已經包辦10米個人和雙人跳水金牌，替中國重奪失落了8年的單人金牌。雖然成績一鳴驚人，但當時閃光燈總是往師姐們閃，「男仔頭」的她只是默默的站在一旁，等待自己發光的一天。直到2012年的倫敦奧運，陳若琳在衛冕的壓力下再次一人包辦兩金，而成績亦終於受到多人肯定和關注。

我的前兩個拍檔都是參加完一屆奧運會就退役了或當教練，就我一直堅持到現在吧。 陳若琳

雙人拍檔10年換了6個

站在10米跳台上，其實真是「高處不勝寒」，因為這9年來，中國隊中就只有陳若琳一人在堅持。從來很少人會談論10米台是因為隊員更替太快，尤其是女子隊，陳若琳從06至今的雙人拍檔，就已經換了6個。昔日戰友的離開，令陳若琳更加孤單。高台跳水騰空時間較長，動作的發揮亦能更多元化和高難度，因此對運動員體質的要求比起彈板更高。面對發育時期的陳若琳，一方面要完成高密度的訓練，另一方面又要控制自己的體重，更試過一天只食一餐來避免過重。

12年陳若琳蟬聯兩項10米高台金牌，當年她仍然蓄着短髮。(Getty Images)

我記得小時候看比較大的運動員跳10米台，翻不過來或者水花壓不住，摔到水裏去了，當時根本不了解，怎麼可能會這樣下去？現在體會到她們的辛酸了。 陳若琳

但真正令陳若琳卻步的不是艱辛的訓練，而是傷患。要做到夢之隊招牌式的「零水花」，每一跳都對手腕帶來沉重負擔。長年累月的高台訓練，令陳若琳一直受手腕，腰和肩的傷困擾，更曾一度停練半年，但她仍然咬實牙關繼續跳，因為一日未有人接班，一日都要堅持。

陳劉兩人近年稱霸10米高台，陳若琳退役後，未知劉蕙瑕將會跟誰組合。(Getty Images)

「大師姐」喜獲接班人終告退役

2016年里約奧運陳若琳夥拍師妹劉蕙瑕奪得女子10米高台雙人跳水，而兩位小將任茜和司雅杰又為中國隊包辦個人金銀兩牌，三位小師妹於高台表現都已經漸趨成熟。後來再冒出全紅嬋一代天才。

當時賽後，陳若琳和劉蕙瑕兩人相擁而哭的一幕令人感動，除了為自己完成個人第5面金牌，平了師姐吳敏霞的紀錄，更是為中國提拔了新一代的高台跳水女運動員。這時候，「大師姐」陳若琳知道自己終於可以退下來。見證着陳若琳高低起跌的領隊周繼紅，對其退役消息感到可惜，但仍然明白要堅持實在太難，而近日陳若琳在微博上亦分享自己重返校園的照片，將翻開人生新的一頁。

23歲，人生還有很長的路要走。跳水池中的一躍只是其中一節，但這一節將會被世界記住。