【英超】曼城4球挫利物浦贏「榜首大戰」　高普哥帥賽後互笠高帽

利物浦提早封王，作客曼城一仗淪為褪色的榜首大戰，結果4球不敵「藍月亮」，紅軍錄得今季聯賽第二敗。 在聯賽冠軍早已塵埃落定時，高普與哥迪奧拿兩大名帥過招實欠火花，而戰果亦是一面倒。不過，二人在賽後互表敬意，惺惺相惜。

利物浦相隔30年再度稱霸英格蘭頂級聯賽，餘下7輪聯賽已成例行公事，包括今仗對曼城的「榜首大戰」。在今仗開賽前，曼城眾將亦信守承諾，列隊歡迎利物浦球員進場。

縱然利物浦已穩奪冠軍，但主帥高普今仗仍派出強陣應戰，雲迪積克﹑沙拿及沙迪奧文尼等主力悉數正選上陣，沙拿更有一記中柱的攻門。倒戈的史達寧與利物浦的祖高美斯多次交手，高美斯在今仗吃盡苦頭。該名紅軍中堅先在禁區內手腳並用，才可阻止史達寧推進，結果換來球證吹罰12碼，由迪布尼主射中鵠，在25分鐘先開紀錄。

曼城及後一次反擊，小將菲爾科頓傳給禁區內的史達寧，欲衝前攔截的高美斯輕鬆被史達寧擺脫，連帶近射建功，在35分鐘領先兩球。科頓與迪布尼一次簡單的「撞牆」配合再度撕破紅軍防線，該名英格蘭小將在完半場前射成3：0。

史達寧在下半場中段重施故技，一記變向擺脫對手後地波傳中，情急回防的張伯倫不慎「擺烏龍」，在66分鐘落後至0：4。後備入替的馬列斯在補時階段再度射破艾利臣的十指關，可惜因科頓早前犯手球在先「食詐糊」，結果曼城以4球大破利物浦。

在奪冠的喜悅後，回歸聯賽竟然4球大敗，主帥高普當然感到不是味兒，坦言麾下表現不像一支冠軍球隊，但強調球員心態鬆散並非敗因，「球隊在今仗欠缺流暢性，表現不像上周奪冠的球隊，但球員在場上的態度正面，表現依舊落力。曼城在今仗發揮完美，將我們的失誤轉化為入球，而他們就是一隊如此高質素的球隊，絕對有能力痛擊我們，所以球隊必須再度進步，再與他們戰鬥。」

哥迪奧拿賽後同樣大讚紅軍，稱紅軍眾將未有因慶祝而放軟手腳，「即使利物浦球員們在今周忙於慶祝，但他們在場上表現依舊出色及集中。利物浦在逼搶方面非常出色，是我遇過執行力最強的一隊，但球隊在高壓下亦交出這表現，我非常喜歡球隊今仗的發揮。」