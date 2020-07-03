【英超】VAR再惹爭議　卡尼入球慘被吹走　錫菲聯反底3：1挫熱刺

VAR，絕對是英超今季的一大主要元素，屢屢影響球賽的賽果。作客錫菲聯的熱刺在今輪聯賽再度「被迫害」，一個極為爭議性的判決「吹走」熱刺追和的入球，最終錫菲聯反底以3：1擊敗熱刺。

在今季踢出驚喜的錫菲聯，在英超復賽後一直低迷，彷彿打回原形回歸一支普通的升班馬，經歷4連敗及前線僅攻入1球，今仗在主場面對同樣為歐洲賽資格努力的熱刺。

主隊在今仗兩翼側擊相當奏效，基斯巴森右路落底回傳給辛達貝治，勁射遠柱在31分鐘打開紀錄。落後一球的熱刺立即反撲，並由哈利卡尼即時追平，VAR球證奧利華翻看入球過程後，認為盧卡斯莫拉在攻勢中犯手球，入球無效，彷如一盆冷水淋向熱刺。

熱刺在「食詐糊」後遲遲未能再度攻破錫菲聯的大門，主隊戰至下半場中段，箭頭莫薩特在門前輕鬆接應對手的橫傳建功，在69分鐘射成2：0。錫菲聯在比賽末段照辦煮碗，繼續在邊路落底傳中，今次由麥貝尼完成攻勢，在84分鐘擴大領先攻勢至3球。大勢已去的熱刺，由哈利卡尼在完場前「破蛋」，結果以1：3不敵錫菲聯。

錫菲聯及時終止連敗走勢，成功反底擊敗熱刺後，以47分升上聯賽第7位，對爭取歐洲賽資格相當有利；熱刺則以45分跌落第9位。

VAR再成主角 名宿批：史上最差的決定

哈利卡尼上半場被VAR「吹走」的一球，再度成為爭議性的判決，事關當時正引球推進的莫拉，遭3名錫菲聯球員夾擊下失平衡倒地，對方的艾根隨即解圍但省中莫拉的手部，及後皮球反彈落在卡尼的腳下，該名熱刺尖刀扣過對手後起腳得手。VAR球證奧利華認為莫拉犯手球在先，所以判入球無效。

對當時倒地的莫拉而言，被皮球省中手部實屬意外，今次事件再度顯出英超VAR執法的問題，曾在球員時代效力熱刺﹑現任《天空體育》評述員的列納（Jamie Redknapp）狠批這個決定是史上最差，「當球例在手中時，也需要運用常識去演繹條文，莫拉遭侵犯下倒地，他只是以手部保護自己，現時卻成為犯規者，這個決定完全不合常理，是我看過最差的吹罰。」