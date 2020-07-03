【英超】摩連奴面對爭議球敢怒不敢言　賽後主動向錫菲聯主帥道賀

世界變了樣，各人擔心禍從口出，人人自危。即使VAR再度出現爭議性判決，熱刺主帥摩連奴同樣擔心惹禍上身，故此只好「自我審查」，敢怒亦不敢言，但他亦暗批VAR制度衍生的問題。

英超重開後，熱刺的哈利卡尼及孫興慜兩大主力齊齊傷癒復出，以「滿血回歸」力爭歐洲賽資格，但如今卻再度遇上挫折。熱刺今仗作客錫菲聯，當哈利卡尼攻入扳平一球後，VAR再度出現爭議性判決，翻看入球過程時，指失平衡倒地的盧卡斯莫拉犯手球，入球慘被推翻。

VAR再惹爭議 卡尼入球慘被吹走 錫菲聯反底3：1挫熱刺

莫拉倒地後被省中手部，最終卻被吹罰手球。（路透社）

盧卡斯莫拉爭議手球逐格睇（按圖放大）：

鏡頭一直捕捉摩連奴的反應，當球證決定推翻入球時，「摩佬」立即在後備席破口大罵。不過，摩連奴在賽後接受訪問時，避談該個問題球，稱擔心後果而「自我審查」，「我不會表達我的想法，因為我知道自己必定惹禍上身，我不希望冒被停賽的風險抒發己見。」

摩連奴雖然沒有直接炮轟VAR的問題，但他暗指場上的球證沒有任何權力，「在球場上的球證不是球證，他並沒有實權，在VAR中心內的球證才是作出最後決定的人，這是事實。我不會評論奧利華的裁決，我希望下仗可以繼續留在場邊督師。

摩連奴面對爭議性判決，敢怒不敢言。（路透社）

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摩連奴再展「沉默的藝術」

摩連奴在執教生涯中，當出現對他不利的裁決時，他十分懂得「沉默的藝術」。當他在2014年帶領車路士在聯賽鬥阿士東維拉的一仗，韋利安及拉美利斯雙雙被逐，結果球隊以一球飲恨。當時摩連奴同樣選擇不評論，同樣不希望惹禍上身，並希望一切關於足球的問題在球場上解決。

摩連奴當年英超對維拉同樣遇上爭議性判決，他同樣不評論事件。（資料圖片／Getty Images）

熱刺因一個問題球而打亂節奏，摩連奴坦言若該入球有效，對戰局將有極大的分別，但「摩佬」同時對錫菲聯讚譽有嘉，當錫菲聯主帥韋達接受訪問時，摩佬突然「攝鏡」向對手道賀並相擁，該名錫菲聯主帥受寵若驚，韋達大讚摩連奴這個是「有風度的舉動」。

摩連奴主動向韋達道賀片段：