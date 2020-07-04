【英超】驚傳普巴費南迪斯齊缺陣　曼聯零回應　網民查證揭真相

曼聯中場「雙核」為「紅魔」球迷帶來無限希望，任何一人「頭暈身㷫」都是大件事，何况二人同時傳出受傷消息。 有英國媒體指，保羅普巴與波基斯費南迪斯操練時「攬炒」，不僅雙雙缺席今晚對般尼茅夫的英超賽事，更有可能提早收咧。網民立即化身「柯南」，認為炒車味道甚濃。

《每日鏡報》及《每日郵報》均報道，普巴與費南迪斯在操練中碰撞後受傷，需要帶離場接受治療，而且後者傷勢看來比較嚴重。《鏡報》指曼聯拒絕評論。

雙核受傷不能上陣，「嚇親」曼聯擁躉。（Getty Images）

費南迪斯加盟曼聯後迅速融入，大有領軍人物風範，受傷消息立即引起網民關注。曼聯官網一直未有公布，網民嘗試找尋相關消息。不論是Twitter或Instagram，費南迪斯、普巴，以及曼聯官方帳戶都未見更新。Twitter上的建議搜尋出現了「費南迪斯受傷」，當中不少帖文均指消息為「老作」。

其中，有網民懷疑一個惡搞網站大字標題指二人「收咧」，是為假消息來源。該文章來容明顯「亂吹」，指蘇斯克查接受訪問稱失去「雙核」的曼聯只是業餘隊，又問曾執教的挪威球隊莫迪「仲要唔要人」。

網民追尋消息來源，找到懷疑引發「車禍」的惡搞文章。（Twitter）

要做精明網民，相當繁忙，看見驚天新聞，第一時間是查看報道方是否可信，再核實消息真確，抽絲剝繭。及後專門跟進曼聯消息的媒體《Stretty News》向曼聯內部的消息人士求證，確認雙核沒有問題，可以在今晚一仗候命。

Stertty News主力追蹤曼聯消息，負責的記者有「藍剔」認證，並找到曼聯內部人士證實雙核無受傷。（Twitter）

蘇斯克查早前稱今仗只有後衛菲爾鍾斯與杜安薛比養傷，現時排第五，落後第4位車路士僅1分。他們在各項賽事已有15仗保持不敗，雙核逐漸磨合，對曼聯搶奪歐聯席位，相當重要。

英超第33輪賽程（按圖放大）：