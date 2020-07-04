【西甲】巴塞聯賽連番失分衛冕形勢被動　傳名宿接任收拾爛攤子

巴塞隆拿在復賽後連番失分，與西甲冠軍愈走愈遠；傳媒多次報道巴塞隊內的將帥不和升級，更傳出美斯暫緩與巴塞的續約談判，或在下季約滿後離隊。 西班牙傳媒有消息流出，指巴塞方面有意找來名宿回歸救駕，解決巴塞的內憂外患。

巴塞隆拿在西甲停擺時，以兩分優勢領先皇馬高踞榜首，但聯賽重開後3度賽和對手失分，現時反落後皇馬4分，爭標形勢漸趨被動。

在主帥斯迪恩帶領下，巴塞除了戰績未如理想外，更衣室內的問題同樣浮現，該名前貝迪斯主帥得不到麾下的信任，多次傳出與美斯為首的巴塞球員在更衣室對罵。美斯在早前聯賽更無視助教，而斯迪恩卻在及後「補鑊」稱他們之間沒有問題。西媒近日流傳美斯暫停與球隊談續約，隨時離開效力多年的母會。

美斯續約談判突停止 管理層加將帥不和下意興䦨珊

巴塞隆拿將帥不和升溫 美斯當助教無到直行直過

巴塞在西甲復賽後3度賽和對手連番失分，美斯在場上亦難免垂頭喪氣。（Getty Images）

回顧美斯「當助教無到」逐格睇（按圖放大）：

主帥斯迪恩位置「凍過水」，盛傳舊東家貝迪斯早已向該名61歲的領隊拋出橄欖枝，歡迎他再度回歸執教鞭。巴塞隆拿方面，早前曾經傳出招攬哥迪奧拿「回朝」，而西班牙《世界體育報》透露再有新進展，一代中場名將沙維已與球會達成共識，在今季後以領隊身份重返巴塞。

沙維忠心耿耿效力巴塞多年，更為球隊贏得不少錦標，在球隊的地位崇高。（資料圖片／Getty Images）

早在前任領隊華維迪被解僱後，沙維已經是大熱的接任人，巴塞更派人赴卡塔爾邀請該名名宿回歸，但現年40歲的沙維稱並非適當時機而婉拒，在半年後斯迪恩的帥位再被動搖，未知現時是否沙維回歸巴塞的最佳時機呢？

現時執教卡塔爾球會艾薩德的沙維，早前接受訪問時曾經透露，希望他在巴塞有決策權及和諧的更衣室氣氛，才會考慮重返巴塞。沙維在球員時代與美斯及蘇亞雷斯等人合作無間，而他在巴塞的地位崇高，相信他絕對有能力解決球隊更衣室的問題。

美斯與沙維二人合作多年，相信美斯不會質疑舊隊友的執教能力。（資料圖片／Getty Images）

英超第33輪賽程（按圖放大）：