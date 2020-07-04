【英超】諾域治下游大戰一球不敵白禮頓　復賽後5連敗護級漸渺茫

英超榜尾的諾域治在今輪主場鬥白禮頓，仍有希望爭取護級的「金絲雀」，主帥法基（Daniel Farke）卻收起普基及簡威爾兩名主力，雖然二人及後在下半場入替，可惜未能為球隊平反敗局，以一球在主場飲恨。

在英超包尾大幡的諾域治，落後19位的般尼茅夫6分，護級形勢岌岌可危，上輪對阿仙奴因後防多次失誤，結果4球大敗予兵工廠；以33分暫列15位的白禮頓，已經與護級區域拉開6分差距，若今仗擊敗諾域治的話，將可進一步減輕護級壓力。

主場出戰的「金絲雀」今仗收起主力普基及簡威爾，球隊攻力成疑，上仗3球不敵曼聯的白禮頓，在今仗踢得更積極，戰至上半場中段終有收穫，白禮頓的穆爾（Aaron Mooy）在右路發難地波傳中，杜沙特搶點起腳建功，在25分鐘領先1：0。

杜沙特（左）接應穆爾的傳送建功，為白禮頓在上半場先開紀錄。（路透社）

戰至下半場，兩軍的差距依然是「一球上落」，諾域治主帥法基在中段「撳掣」，終於換入普基及簡威爾增強攻力，可惜成效不大，未能平反敗局，在復賽後未嘗一勝，吞下5連敗，以21分繼續敬陪末席，下季降落英冠又近一步；白禮頓則以36分續居第15位，並擴大與降班區域的差距。

諾域治主帥法基在半場中段換入普基及簡威爾，惟未能助球隊平反敗局。（路透社）

英超第33輪賽程（按圖放大）：