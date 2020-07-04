【F1】平治開季繼續壟斷包辦頭排起步　法拉利表現大跌Watt

比原定開賽日期押後3個多月，新一季的F1終於在奧地利紅牛環賽車場（Red Bull Ring）正式以閉門形式開車，在今日（4日）上演首站的排位賽，一眾車手及工作人員亦做足防疫措施，相當聽話。 法拉利在首站出師不利，被平治及紅牛拋離，而今季後離隊的華迪爾更未能打入第三節排位。相反，以全黑拉花出戰的平治車隊則繼續無敵，包辦頭排起步。

苦等3個多月後，終於迎來今年新賽季首個F1分站賽事，在奧地利紅牛環賽車場上演揭幕戰。因新冠肺炎疫情影響下，在奧地利站開賽前的病毒測試，未有車手及工作人員驗出呈陽性反應，確實是一個喜訊。

在疫情下開季，賽會暫時不准許車迷入場觀戰外，亦訂立多條衛生守則，防止病毒在賽場內擴散，當中包括對所有進入車房的人士量體溫﹑所有人士必須佩戴口罩並保持社交距離及以不同的方式舉行記者會。

車手大執位前勢掀大亂鬥 2020年新賽季車手一覽圖鑑

F1車手及工作人員做足安全措施準備奧地利站：

+ 17 + 16 + 15

本年度唯一新人﹑效力威廉士的拿迪菲（Nicholas Latifi）首度在F1登場，卻在周六的第三節練習炒車收場，幸好未有影響他出戰排位賽，結果該名「新仔」包底第20位完成。

拿迪菲練習炒車片段：

早前宣布在今季後與法拉利結束合作關係的華迪爾，在今站當然是焦點所在，但「躍馬」戰車表現極不「醒神」，除了被平治及紅牛拋離外，排位時間只能與一眾中游車隊媲美。兩架法拉利在第二節排位苦苦掙扎，最終陸克萊趕及「尾班車」，以第10位躋身最後一節排位，最終以第7位完成排位賽。不過，隊友華迪爾卻慘成犧牲品，在明日的正賽以第11位起步。

在季尾離隊的華迪爾，在今站排位賽失利，未能躋身第三節排位賽。（路透社）

自去年12月後，F1相隔7個月再戰，但今年改以全黑拉花上陣的平治車隊，在新賽季繼續壟斷，在排位時間上拋離其他車隊超過半秒，結果毫無懸念地包辦首﹑次兩位起步，保達斯以0.012秒之差力壓隊友六屆世界冠軍咸美頓，在隊友內鬥中先贏一仗。

77號車的保達斯力壓隊友咸美頓，取得2020年首個排頭位出賽。（路透社）

F1首8個分站賽程（按圖放大）：