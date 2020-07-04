【英超】曼聯火力全開轟5球　反勝般尼茅夫暫登前四

全力向前四邁進的曼聯，今仗在主場迎戰尾二的般尼茅夫，隊長哈利馬古尼在上半場中段被對手「通坑渠」先失守，曼聯隨即連入3球反超前。雖然紅魔鬼在換邊後再度失一球，但再由格連活特及費南迪斯各建一功，結果以5：2大勝般尼茅夫。

在各項賽事錄得15場不敗的曼聯，今輪前距離第3位的李斯特城僅3分，大有機會爭取來季的歐聯資格。今仗在奧脫福主場面對有護級壓力的般尼茅夫，主帥蘇斯克查繼續派出強陣出戰，曾傳出操練時相撞受傷的「雙核心」普巴及波基斯費南迪斯，今仗如常正選披甲，前線繼續由馬迪爾﹑拉舒福特及格連活特攻堅。

一度傳出在訓練時相撞受傷的曼聯「雙核心」，在今仗如常正選披甲上陣。（路透社）

曼聯前線依舊活力十足，並多次製造攻勢威脅對手防線，但卻被般尼茅夫先開紀錄，般茅的史坦尼斯拿斯（Junior Stanislas）禁區內起腳被擋出不遠，他隨即上前取回控球，並乖巧地以「通坑渠」避過出腳攔截的哈利馬古尼，及後射近柱入網，迪基亞再一次近柱失守，在15分鐘先開紀錄。

馬古尼出腳攔截被「通坑渠」，及後迪基亞再度近柱失守，般尼茅夫在上半場先開紀錄。（路透社）

意外落後的曼聯當然積極反撲，在及後時段破解對方的密集防守，費南迪斯在禁區頂橫傳予格連活特，該名18歲小將一控一射，即使般尼茅夫門將蘭斯達爾撲到同樣入網，在29分鐘追成平手。阿當史密夫及後在禁區內犯手球，球證直指12碼點，拉舒福特主射建功，攻入復賽後首個入球，在6分鐘內反超前2：1。馬迪爾在補時階段一記精彩熨射，蘭斯達蘭再度投降，在完半場前領先至3：1。

曼聯的前線組合上半場各建一功助球隊反超前：

般尼茅夫趁曼聯在換邊後未穩陣腳，隊長哈利馬古尼再度犯錯，一記誤傳引致後備入替的拜利犯手球，在VAR翻查後判罰12碼，祖舒亞京治主射中鵠，追成2：3較接近紀錄。般尼茅夫一次反擊再度建功，幸好越位在先入球無效。

短時間兩度失守的曼聯彷如如夢初醒，隨即向般茅施壓，格連活特引球推進在禁區內右腳勁射，再度射破蘭斯達爾的十指關，左右開弓下梅開二度，今季英超累積攻入8球。朗尼在2003/04球季，在英超為愛華頓攻入9個入球，創下英超史上入球最多的18歲或以下球員，如今格連活特距離追平朗尼紀錄僅差一球。

格連活特在下半場再建一功，左右開弓下梅開二度，距離打破朗尼當年的紀錄再近一步。（路透社）

馬迪爾及後在禁區頂博得犯規，已交出兩個助攻的「般奴」主射罰球，彎過人牆後破網，攻入曼聯今仗的第5個入球，亦是費南迪斯在加盟後，第11個直接參與的英超入球。

曼聯在主場以5：2大勝般尼茅夫，以55分壓過隨後登場的車路士，暫時登上聯賽第4位。另一場同一時間進行的聯賽，李斯特城在主場憑伊恩拿祖及華迪梅開二度，3球淨勝水晶宮，取得復賽後的首場勝仗，以58分力保第3位。

費南迪斯罰球直射建功，亦是他加盟後在聯賽的第6個入球。（路透社）

第3位的李斯特城由伊恩拿祖及華迪轟入3球，取得復賽後首場勝仗。（路透社）

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