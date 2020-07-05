【F1奧地利站】平治全黑車身有散熱隱憂？　咸美頓被罰後3格起步

F1周日（5日）正式開戰，平治雙雄排位賽雖然「包Q」，排頭位的保達斯（Valtteri Bottas）更與排第3的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）有半秒的距離，但平治到正賽卻有隱憂，這個暗湧竟是來自支持黑人平權的黑色車身。

平治去年在奧地利遇上散熱問題，保達斯最終得季軍，咸美頓僅以第5完成比賽，車隊話事人禾夫（Toto Wolff）當時直言奧地利站的高溫，曝露了平治該屆賽車W10的弱點，到達「根本無法爭勝」的地步。

平治為聲援Black Lives Matter，今年車身改噴黑色。（路透社）

F1車手及工作人員做足安全措施準備奧地利站：

+ 17 + 16 + 15

黑色塗裝或成變數

「Silver Arrows」在開季前宣布，今年賽車由慣常的銀色，改噴黑色以示對Black Lives Matter運動的支持。今年變身「Black Arrows」為公義發聲，但天氣報告指正賽當日天氣炎熱，最高可達攝氏30度，賽道的地面溫度定必更高，黑色吸熱且散熱率低，平治的全黑W11隨時是一個問題。

被問到黑色車身會否成為今站隱憂，禾夫說：「這是個好問題，我們想傳達的訊息雖然很重要，但如果賽車表現受影響就麻煩了。」

奧地利站排位賽前十：

1. 保達斯（Valtteri Bottas/芬蘭/平治）時間：1分02秒939（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

禾夫透露車隊工程師就車身顏色問題，做了一系列模擬測試，但未有透露測試結果與過去使用銀色塗裝有沒有分別，只說：「這部分對我們來說是未知之數。」

保達斯及咸美頓包辦奧地利站排位賽頭兩位。（Getty Images）

奧地利賽道溫度定必超過攝氏30度，平治或面臨散熱問題。（Getty Images）

咸美頓被罰要於第5位起步

平治在2020年揭幕戰排位賽包辦首兩位，保達斯以1分02秒939排第1，力爭第7度奪得世界冠軍的隊友咸美頓（Lewis Hamilton）就以0.012秒落後排第2，韋斯達賓落後了近0.5秒，可見平治單圈速度拋開其他車隊一段距離。

惟正賽要跑71圈，是一場306公里的長途賽，平治若遇上散熱問題，隨時會重蹈去年覆轍。開賽前賽會又宣布，咸美頓未有在黃旗下減速，罰排後3位，將於第5位出發。如果這名英國車手未能及早殺出重圍，將會遇到嚴重的Dirty air，將會進一步影響散熱問題。

F1首8個分站賽程（按圖放大）：