【英超】曼城爆冷輸波吞今季第9敗　修咸頓箭頭妙射奠勝

榜首的利物浦提早封王，與隨後的李斯特城又有一段距離，穩居次席的曼城似乎已進入「季尾Mode」。雖然上輪4球大破利物浦，但今仗作客修咸頓，「聖人」的查阿當斯憑一記精彩笠射收死艾達臣，爆冷一球力克「藍月亮」。

當利物浦提早稱霸英超後，餘下的聯賽對曼城而言，彷彿已變成例行公事。前既無去路，後亦無追兵，雖然聯賽第3至6位的爭逐激烈，但「藍月亮」在今輪已經與第3位的李斯特城拉開8分距離，聯賽次席位置可謂相當穩陣。

奇雲迪布尼今仗先列後備。（Getty Images）

英超周日晚賽果（按圖放大）：

曼城上輪面對提早封王的利物浦，4球大破對手一吐失落聯賽錦標的烏氣，今仗作客同樣無欲無求的修咸頓，主帥哥迪奧拿收起中場大腦迪布尼及近來表現出色的小將菲爾科頓。曼城的辛真高在中圈附近不慎被對手搶去腳下球，查阿當斯（Che Adams）眼見艾達臣站離龍門失位，隨即機警地第一時間起腳笠射，艾達臣只好目送皮球入網，修咸頓在16分鐘先開紀錄。

去年夏天由伯明翰加盟「聖人」的查阿當斯，在今季未曾在英超「開齋」，豈料首個入球竟然在勁旅曼城身上取得，相信對23歲的他別具意義。

修咸頓的查阿當斯（10號）笠射建功，攻入他加盟後的首個英超入球。（Getty Images）

查阿當斯遠程笠射片段：

Man like Che Adams pic.twitter.com/PWFAdQ0y6l — BrummieJoe (@BrummieJoeHD) July 5, 2020

曼城在落後下，攻勢一浪接一浪，全場更錄得26次射門，當中包括費蘭甸奴的冷箭中柱及大衛施華近門頭槌，同樣無功而還。「聖人」門將阿歷斯麥卡菲表現亮眼，縱然面對曼城的連番攻勢，但他全場左飛右撲，作出6個成功撲救，協助球隊力保不失，是球隊的贏波功臣。

修咸頓門將阿歷斯麥卡菲今仗表現神勇，是球隊力保不失的最大功臣。（Getty Images）

哥帥領軍首度作客3連敗頭痕 「仍未找到敗因」

曼城吃下今季聯賽第9場敗仗，以66分續居次席，仍然與今輪報捷的李城有8分差距；爆冷贏波的修咸頓，以43分暫列第13位。

連同聯賽停擺前，在奧脫福上演的「曼市打吡」兩球告負，主帥哥迪奧拿執教生涯首度曼作客3連敗，亦是今季第9場敗仗。哥帥賽後坦言不明白為何時常落敗，「球隊今仗的發揮不錯，但不足以贏得賽事。我們在今季製造大量機會，亦取得不少入球，失球方面同樣不多，但我們卻錄得9場敗仗，至今我仍未找出原因。」