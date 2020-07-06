【英超】連拿闊別7年低調回歸晏菲路　昔日門神感性祝賀舊主封王

連拿（Pepe Reina）曾是利物浦更衣室最受歡迎人物，風趣幽默擅長帶動氣氛，正選門將地位無可撼動，也是球迷寵兒，因此2013年當他被外借到拿玻里，出乎所有人意料之外。 闊別紅軍7個年頭，周日他終於重返晏菲路，疫情令他無法獲得球迷的英雄式歡迎，連拿一點也不介意，還為紅軍英超封王送上祝福。

2005年賓尼迪斯帶領利物浦奇蹟擊敗AC米蘭奪得歐聯冠軍後，銳意提升門將位置實力，從維拉利爾引入他認為是「西班牙最佳門將」的連拿。

取代杜迪克成為紅軍正選門將後，連拿沒有令賓帥失望，一改利物浦專出「神經刀」門將的黑歷史，大大改善防線穩定程度。較為可惜的是，他只為利物浦贏過足總盃和聯賽盃冠軍，與歐聯和聯賽冠軍無緣。

連拿首度以對手身分重返晏菲路，賽後與阿歷山大阿諾特握手。（Getty Images）

慘被羅渣士無情送走

一朝天子一朝臣，賓帥離隊後臨時接替的杜格利殊和之後的鶴臣仍重用連拿，到羅渣士上任一季後，球會在沒有事前通知之下突然將這個長年效力的重心球員外借到拿玻里，一季後正式離隊轉投拜仁慕尼黑。沒有歡送，沒有告別，匆匆離開轉眼已經7年。

由拜仁、拿玻里到AC米蘭，隨年月漸長連拿開始由正選門將退居後備。不料阿士東維拉門將湯希頓重傷收咧，2020年1月維拉從米蘭借入連拿救亡。重返晏菲路不再遙不可及，一場新冠肺炎疫情，幾乎斷送一切。

連拿是賓尼迪斯最信任的夥伴。（Getty Images）

與世紀疫症搏鬥

各地足球聯賽自3月起陸續停擺，連拿3月24日自稱出現新型冠狀病毒Covid-19病徵，但由於病情不算嚴重，未能接受病毒檢測。一個星期後，他接受意大利傳媒《羅馬體育報》（Corriere dello Sport）訪問，詳細描述個人對抗病毒的慘況：「最難受的時候，我完全不能呼吸，長達25分鐘我缺乏氧氣。那是我一生之中最惡劣的時刻。」

他奮勇與病毒搏鬥，戰勝新冠肺炎，英超聯賽重開，頭4仗均沒他份兒。到作客利物浦一仗終被列入大軍名單，更獲派正選上陣，賽後他感言：「離開已經7年時間，一直沒有機會回來。如今我終於知道自己由4月開始一直期待這天到臨」。

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重返晏菲路

受疫情影響賽事閉門舉行，他也毫不介意，「就算沒有球迷，能夠好好享受在這美妙的球場作賽總是美好的。」

他在利物浦的日子是個人職業生涯巔峰，一度為球隊帶來中興。連拿、托利斯與謝拉特等一代紅軍聯賽冠軍爭逐失諸交臂，「一代接一代利物浦球員一直為這項錦標戰鬥，但我在球隊時我們贏不到。」

即使離開紅軍多年，仍為球隊夢想成真感到高興，「過去3至4季他們表現出色，贏得聯賽冠軍實至名歸。我為利物浦球迷感到十分高興。」

已屆37歲的連拿步入生涯尾聲，今次很可能是他最後一次以球員身分在晏菲路作賽。昔日他為利物浦貢獻良多，理應獲得紅軍球迷致敬送別，一場世紀疫情，連他等待已久的嘉許也失去，實在天意弄人。

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