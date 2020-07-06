【F1】法拉利大退步靠捱登頒獎台　辛斯鬥贏華迪爾可能仍是輸家

華迪爾來季在法拉利的位置將由辛斯取代，二人在今年奧地利首站已出現埋身肉搏，最終辛斯「手瓜夠硬」下送華迪爾一程，結果「四屆」在努力下才獲得寶貴的一分。 雖然陸克萊奇蹟地奪得亞軍，但法拉利戰車在今站浮現不少問題。辛斯眼見新東家「躍馬」在今站的表現，會否後悔轉投「紅色跑車」呢？

押後3個多月後，新一季F1終於在奧地利紅牛環賽車場掀起序幕，雖然平治車隊包辦頭排起步，但紅牛在開賽前抗議得直，原先次位起步的咸美頓被罰3格。2020年首站賽事變成「大亂鬥」，韋斯達賓機件故障退賽，咸美頓在末段與艾邦發生碰撞被罰5秒，而艾邦的戰車壞車退賽，兩架紅牛齊齊未能完賽。排頭位出戰的保達斯由領放至完場，奪得今年首個分站冠軍。

咸美頓再與艾邦撞車失前三 陸克萊力戰奇蹟摘銀

奧地利站三甲車手一同手持反種族歧視T恤合照。（路透社）

奧地利站頭5名車手（按圖放大）：

法拉利戰車大跌Watt 圈速較去年慢0.9秒

在排位賽表現令人大跌眼鏡的法拉利，陸克萊在前列車手紛紛退賽下得利，結果以亞軍完成賽事，但「躍馬」在今站的發揮仍然相當有隱憂。法拉利在開賽前早已明言，在首兩周的奧地利站，亦只可用上冬測的戰車設定，預料無緣登上頒獎台。

「躍馬」在排位賽見真章，兩架戰車在苦苦掙扎下，結果只有陸克萊殺入第三節排位，並只能以第7位起步，除了被平治及紅牛兩大勁敵拋離外，同樣被麥拿侖及Racing Point比下去。與去年奧地利站的排位時間相比，使用法拉利引擎的車隊表現不進反退，「躍馬」﹑哈斯及愛快同樣大幅退步，法拉利圈速慢0.9秒，一下子由前列跌落中游。

法拉利戰車戰力遠不及平治及紅牛，今站靠奇蹟以亞軍完成賽事。（路透社）

+ 5 + 4 + 3

華迪爾急於超前與辛斯「拋手瓜」失利

無緣在前10位起步的華迪爾，由開賽前已篤定是一場硬仗，「四屆」在今站與頂替他的辛斯（Carlos Sainz Jr.）正面交鋒，華迪爾當然希望硬撬辛斯，惜他在超車時與辛斯發生碰撞「打白鴿轉」，一度跌落第15位，最終他幾經辛苦地以第10位完賽，取得寶貴的1分。

華迪爾在賽後隨即透過無線電向車隊投訴，反映戰車今站如何不濟，「一場艱難的賽事，戰車十分難操控，煞車同樣有相當大的問題，戰車與前兩日練習時完全不同，慶幸今日的戰車只失控一次。」

華迪爾與辛斯交鋒片段：

法拉利戰車劣評如潮 辛斯頂替「上錯賊船」？

「四屆」對「躍馬」的戰車作出劣評，以不能「無法駕駛」（Undriveable）形容，來季將成為法拉利車手的辛斯，不知有何感覺？雖然辛斯今站「手瓜夠硬」擊退華迪爾，但麥拿侖車隊相比去年奧地利站，戰車快0.47秒，表現遠比「躍馬」為佳，相信他心中必定五味雜陳。

辛斯的麥拿侖隊友諾里斯（Lando Norris），在咸美頓被罰5秒下得利，最後一圈交出全場最快圈速，趕上「尾班車」壓過同鄉，首度登上頒獎台開香檳。

諾里斯在今年揭幕戰，職業生涯首度登上頒獎台。（路透社）

辛斯將在明年取代華迪爾的位置，如今未知他能否「笑得出」？（資料圖片／Getty Images）

F1首8個分站賽程（按圖放大）：