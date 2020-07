【足球轉會】蘇斯克查賽後即場招募尼敦阿基　般茅財困隨時星散

曼聯上周末英超以5:2大勝般尼茅夫,但後防欠穩仍然是曼聯的問題之一。紅魔鬼主帥蘇斯克查在完場後,與般茅中堅尼敦阿基交談的片段,被不少曼聯球迷解讀為即場挖角,希望該名荷蘭中堅來投。 另外,英國《每日郵報》透露般尼茅夫陷入財困,即使球隊成功護級,亦將會放售隊中不少主力球員。

曼聯前線火力全開,最終大破榜末的般尼茅夫,繼續向前四位置邁進。不過,隊長哈利馬古尼今仗再度出現破綻,嘗試出腳攔截時卻被「通坑渠」,在復賽後經常犯錯,令人擔心曼聯的後防線。

由馬古尼及連迪路夫組成的曼聯中堅組合,至今依然未能給予別人太大信心。(資料圖片/Getty Images)

曼聯主帥蘇斯克查在完場後,與般尼茅夫中堅尼敦阿基(Nathan Ake)交談,二人對話的片段被上載至社交網站,其中「蘇Sir」向阿基的說話更有兩個版本,《BT Sport》在字幕上打出「你與中堅拍檔需要多點運氣,加油」(You need a bit of luck from your centre-backs, keep going),不少曼聯球迷卻認為「蘇Sir」即場招募阿基,向他說:「我們需要一名左腳的中堅,加油」(We need a left footed centre-back, keep going)。

蘇斯克查與尼敦阿基在賽後「密密傾」,令人懷疑即場招募該名般茅中堅。(路透社)

蘇斯克查與阿基兩個版本不同的對話片段:

尼敦阿基是車路士青訓產品,在不被重用後被出售至般尼茅夫,及後該名荷蘭中堅愈踢愈好,更入選荷蘭國家隊,如今已吸引舊東家車路士及曼城的注意,爭相出手搶人,如今曼聯或加入阿基「爭奪戰」。

尼敦阿基在般尼茅夫愈踢愈好,如今成為各大英超勁旅的獵物。(Getty Images)

般尼茅夫現時暫列第19位,護級形勢依然嚴峻,球會同樣面對財政問題。英國《每日郵報》透露般尼茅夫即使今季成功護級,來季亦會精簡球隊架構,有意出售隊中如尼敦阿基﹑祖舒亞京治及哥林威爾遜等主力球員,據聞領隊賀維亦在裁員之列,以減輕球隊的財政壓力。

盛傳般尼茅夫的清洗名單(按圖放大):

英超第34輪直播賽程(按圖放大)