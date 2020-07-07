【藥箱都變首飾箱】64歲米雪愛上行山跑步　感謝周潤發悉心栽培

跑步健身、行山打卡並非少男少女的專利！ 64歲的米雪跑步一年，跟從周潤發行山跑山，踏足過很多香港的郊野勝景，例如著名靚景熱點千島湖清景台、梧桐寨瀑布、龍脊、鳳凰山等，有的輕鬆易行，適合一家大小郊遊，亦有的要攀越高山，消耗體能。一齊看看米雪近期去過什麼地方行山！

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米雪昨日在微博分享她過去一年的行山跑步的照片，她留言：「跑步剛一年啦！感恩發哥悉心的栽培，引導！也開心認識一班跑友，從未想過可以堅持，全賴有你們陪伴著！衷心感謝！」

米雪近期常常跟發哥去行山，在她的微博上常見她跟周潤發的合照。（米雪微博）

翻看米雪的微博，她近大半年分享的照片中，行山跑步做運動的，比起出席宣傳活動及拍戲拍劇的還要多！米雪曾經在網上留言：「人生最值得投資的事情，運動！」她曾經這樣形容去荔枝窩行山的經歷：「邊行邊欣賞大自然！4個小時帶氧運動又可強身，美顏！何樂不為！」

米雪跟發哥去過什麼地方行山？（按圖放大）

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米雪近一年會自己上山跑步，亦跟隨周潤發的行山團，探遊香港自然勝景。據米雪在網上分享的照片，她近一年踏足港九新界及離島的郊野，上過高山，看過瀑布，去過秘景。她曾留言：「強身健體，辛苦是一定，沒有免費午餐！」

米雪跟廖啟智去行梅子林。（米雪微博）

米雪去過什麼地方行山？（按圖放大）

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她一身跑山裝束登山，既行過鄰近市區的簡單路線，例如深水埗的嘉頓山、西環的龍虎山及荃灣的城門水塘，又行過新界東北偏僻的梅子林、蛤塘及荔枝窩，去過長排頭天池，亦行過需要辛苦上斜上樓級的鳳凰山、九龍坑山、飛鵝山。

別以年老為藉口，只要肯去鍛鍊，也行到去很多香港美麗的郊野地方。

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：